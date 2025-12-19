"Oczekiwałbym od prezydenta Nawrockiego, żeby przestał być klakierem Trumpa" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski. Stanowisko amerykańskie w kwestiach Ukrainy jest niebezpieczne dla nas, dla Polski. Jak Ukraina zostanie zmuszona do kapitulacji, do uległości wobec Putina, to wszyscy czujemy, że następni będziemy my" - tłumaczył. Sugerował też, że wizyta Zełenskiego będzie swego rodzaju testem dla polskiego prezydenta.

Komorowski o wizycie Zełenskiego: Nadzieja umiera ostatnia

Ważnym tematem rozmowy była wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Jakie oczekiwania wiąże z nią Bronisław Komorowski?

Nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że ta wizyta przyniesie jakąś formę wycofywania się pana prezydenta Nawrockiego z polityki, w której się czuje zdecydowany dystans do Ukrainy i pewną niechęć - stwierdził były prezydent. Jak dodał, następca Andrzeja Dudy podkreśla to, co sporne w relacjach polsko-ukraińskich, a nie to, co wspólne i ważne.

Mam nadzieję, że strona ukraińska to dobrze przemyślała i wykorzysta to, że prezydent Nawrocki, jako były szef IPN-u, może być szczególnie zainteresowany tym, żeby móc się pochwalić jakimś sukcesem w postaci np. zwiększenia liczby miejsc, gdzie dokonuje się ekshumacji na Wołyniu - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego.

Wydają mi się mało przekonywujące zapowiedzi, że rozmowy będzie dotyczyły polityki bezpieczeństwa - chyba że prezydent Nawrocki zrewidowałby swoje negatywne stanowisko w kwestiach strategicznych dla Ukrainy - mówił w RMF FM Bronisław Komorowski. Przypomniał w tym kontekście sprzeciw Nawrockiego wobec pomysłu wejścia Ukrainy do NATO.

Komorowski o Nawrockim: Nie ma żadnych wpływów w Białym Domu

Ja bym oczekiwał, że polski prezydent nie będzie echem prezydenta Stanów Zjednoczonych i nie będzie mówił tylko i wyłącznie tego, co Trump chciałby usłyszeć. To będzie sprawdzian - ocenił Komorowski, odnosząc się do spotkania Nawrocki - Zełenski.

Prezydent Polski mógłby powiedzieć Zełenskiemu: postaram się przekonać Trumpa w takiej a takiej sprawie - spekulował rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Zastrzegł jednak, że jego zdaniem Karol Nawrocki nie zdecyduje się na taki ruch, a poza tym nie miałby szans na dotrzymanie takiej obietnicy.

On nie ma żadnych wpływów w Białym Domu, jeśliby wykroczył poza prostą rolę klakiera dla Trumpa - podkreślił Komorowski.

Bronisław Komorowski, były Prezydent RP / Mikołaj Poruszek / RMF24

"Ukraina popełniła pełno błędów"

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o ukraińskie błędy w relacjach z Polską.

Ukraina popełniła pełno błędów - podkreślił Komorowski. Jak tłumaczył, nasi sąsiedzi przeżywają okres "wzmożenia narodowego", co wpływa na ich brak zrozumienia dla wrażliwości i potrzeb strony polskiej.

Jak się z nimi umie rozmawiać, to się uzyskuje takie sprawy. Udało się załatwić cmentarz w Bykowni, cmentarz katyński, uruchomić ekshumacje na Wołyniu - wyliczał, wspominając własną prezydenturę.



Komorowski o Konfederacji i Braunie: Nie życzę Kaczyńskiemu, żeby tego doczekał

W rozmowie pojawił się też temat wewnętrznych konfliktów w Prawie i Sprawiedliwości. Zdaniem Bronisława Komorowskiego były premier Mateusz Morawiecki nie dąży do budowy nowej prawicowej formacji.

Wydaje mi się, że raczej zmierza do tego, żeby pokazać, że ma jakieś jeszcze wpływy w środowisku pisowskim i że trzeba się z nimi liczyć. Co z tego wyniknie w przyszłości? Nie wiem - przyznał były prezydent.

PiS traci wyborców na rzecz Konfederacji, a Konfederacja traci na rzecz Brauna. Nie życzę Kaczyńskiemu, żeby doczekał momentu, kiedy Konfederacja razem z Braunem będzie na drugim miejscu, a PiS na trzecim i konfederaci będą decydowali, z kim i na jakich zasadach robią koalicję - mówił w RMF FM były prezydent.

Bronisław Komorowski analizował też rosnące poparcie dla Grzegorza Brauna i Konfederacji Korony Polskiej.

To nie jest przypadek, że Polacy głosują na ugrupowania dosyć skrajne. Są zmęczeni umiarkowaną polityką. Jest moda na polaryzację - tłumaczył. Jak dodał, działalność środowiska Brauna "jest na rękę Rosji".

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

