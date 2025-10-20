"Ten rząd jest rządem fatalnym, koalicja niszczy Polskę" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Sasin skomentował też nową posadę Andrzeja Dudy. Jak mówił, prawdopodobny jest senacki pakt PiS z Konfederacją.

Sasin: Jesteśmy zainteresowani wcześniejszymi wyborami Marcin Suchmiel / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Sasin o pakcie senackim PiS i Konfederacji

My cały czas mówimy, że chcemy wcześniejszych wyborów. Tu się nic nie zmienia. Ten rząd jest rządem fatalnym - mówił Jacek Sasin, pytany o możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów.

Oczywiście, że byśmy chcieli wyborów, bo one dałyby szansę na to, żeby ten fatalny rząd zmienić. Dzisiaj w tym parlamencie wydaje się, że ta szansa jest iluzoryczna, chociaż jest teoretycznie. Jak się patrzy na arytmetykę, to oczywiście można sobie wyobrazić rząd PiS-u, Konfederacji i na przykład kawałka partii pana marszałka - dodał polityk PiS.

Sasin o nowej pracy Andrzeja Dudy

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o nową posadę Andrzeja Dudy, który dołączył do rady nadzorczej ZEN.com - dynamicznie rozwijającego się fintechu z Rzeszowa. Czy to dobry kierunek?

A jaki inny jest kierunek? Nie ma w Polsce pomysłu, jak zagospodarować byłych prezydentów w sensie politycznym, a ja jestem przekonany, że taka postać jak były prezydent to jest ktoś, kto mógłby odegrać potężną rolę, bo ma sieć kontaktów, ma pewien autorytet, rozpoznawalność w świecie - mówił Sasin.

Prezydent Andrzej Duda ma całkiem dobrą pozycję, bo ani się jakoś negatywnie nie zapisał jako prezydent, a wręcz przeciwnie. Z drugiej strony zbudował sobie sieć kontaktów w świecie - dodał.

Sasin: Hołownia obronił wynik wyborów prezydenckich

Pytany o doniesienia na temat tego, że Szymon Hołownia chciałby zostać ambasadorem Polski w USA, Sasin stwierdził, że traktuje to jako plotkę.

Mam dosyć krytyczną ocenę pana marszałka Hołowni, która wynika z ostatnich dwóch lat, a przede wszystkim obserwacji, jak się zachował jako marszałek. Roli, jaką odegrał, chociażby w sprawie Wąsika i Kamińskiego, gdzie ewidentnie złamał prawo. Natomiast doceniam na przykład jego rolę wtedy, kiedy obronił wynik wyborów prezydenckich - stwierdził.

Pakt senacki PiS z Konfederacją?

Sasin komentował też doniesienia o pakcie senackim PiS i Konfederacji. Myślę, że to jest prawdopodobne - ocenił.

Jest pewna droga do przebycia na pewno do tego paktu, bo my musimy troszkę uporządkować te nasze relacje z Konfederacją - zaznaczył Sasin.

My powinniśmy być nawzajem pewni siebie, że po wyborach ani PiS, ani Konfederacja również nie planuje podtrzymania tego układu, który jest dzisiaj w Sejmie, czyli nie planuje koalicji z Donaldem Tuskiem - wyjaśnił polityk PiS.

Sasin o nadchodzącym kongresie PiS

Tomasz Terlikowski pytał, czy gotowy jest już program na zbliżający się kongres PiS, który ma się odbyć w najbliższy weekend.

Nie, bo to nie jest taki pomysł, że to jest kongres, na którym mamy prezentować program - mówił Sasin.

My nie przychodzimy na ten kongres z gotowym programem. On ma zainicjować dyskusję programową. Jesteśmy na półmetku kadencji. Zakładam, że ta kadencja będzie trwała jednak cztery lata - dodał.

Widzimy, co trzeba będzie w Polsce naprawić i inicjujemy tym kongresem dyskusję. To ma być taka swoista burza mózgów - mówił.

