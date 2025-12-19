Marcin Romanowski nie jest już ścigany poza Polską. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła - poinformowała w piątek rzecznik do spraw karnych tego sądu sędzia Anna Ptaszek.

Marcin Romanowski / Wojciech Olkuśnik / East News

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wobec posła Marcina Romanowskiego.

Informację o decyzji przekazała rzecznik ds. karnych sądu, sędzia Anna Ptaszek.

O uchyleniu nakazu poinformował także na platformie X pełnomocnik posła PiS, mecenas Bartosz Lewandowski.

Według Lewandowskiego, poseł Romanowski może teraz swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską.

"Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Romanowskiego. Może on swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską" - napisał Lewandowski.

Przypomniał też, że wcześniej Interpol odmówił wystawienia czerwonej noty.

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów Skarbowi Państwa.

Polska prokuratura wydała Europejski Nakaz Aresztowania, jednak Romanowski wyjechał na Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny.