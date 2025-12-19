Śledczy z Polski i Wielkiej Brytanii szykują kolejne spotkanie dot. 27-letniej Gosi - Polki, która zaginęła prawie dwadzieścia lat temu w Leicester. Jej ciało odnaleziono tam w październiku tego roku. Spotkanie będzie kolejnym etapem wyjaśniania sprawy.

Brytyjscy i polscy śledczy szykują spotkanie ws. zaginięcia 27-letniej Polki, której ciało odnaleziono niedawno

Śledczy z Polski i Wielkiej Brytanii kontynuują współpracę w sprawie zaginięcia i śmierci 27-letniej Małgorzaty z Inowrocławia, której ciało odnaleziono po niemal 20 latach w Leicester.

Brytyjskie służby wytypowały nową osobę z Polski mogącą mieć wiedzę o sprawie, a kolejne spotkanie śledczych ma pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zbrodni.

Przyczyna śmierci kobiety pozostaje nieznana, a polscy śledczy czekają na wyniki badań DNA i autopsji, podczas gdy dotychczasowe przesłuchania nie doprowadziły do postawienia zarzutów.

Brytyjscy śledczy poinformowali niedawno, że w ramach prowadzonego przez nich postępowania wytypowali kolejną osobę, która może mieć wiedzę na temat zaginięcia 27-letniej Gosi.

Osoba ta ma mieszkać w Polsce.

Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zaangażowanej w śledztwo po stronie polskiej, przekazała dziennikarzowi portalu RMF24.pl, że Brytyjczycy nie sprecyzowali do tej pory, o kim mowa. Potwierdziła jednak doniesienia brytyjskich mediów o planowanym spotkaniu.

Młoda Polka zaginęła w 2006 r.

Opisywana sprawa dotyczy zaginięcia 27-letniej Małgorzaty.

Pochodząca z Inowrocławia kobieta pracowała w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz widziano ją 31 maja 2006 r., gdy wsiadała do autobusu odjeżdżającego sprzed siedziby jej firmy do centrum Leicester.

W październiku tego roku, w zaroślach na terenie Leicester odnaleziono płytki grób, a w nim szczątki. We wtorek miejscowa policja ogłosiła oficjalnie, że należą do poszukiwanej Małgorzaty.

Prokurator Agnieszka Adamska-Okońska poinformowała nas, że to polscy śledczy, m.in. po przesłuchaniu ówczesnego partnera zaginionej i zebraniu innych materiałów, dali znać Brytyjczykom, gdzie mogłoby znajdować się ciało 27-latki. Ich przypuszczenia okazały się słuszne.

Jak piszą brytyjskie media, miejscowe służby rozpoznały m.in. zegarek, który zaginiona miała na jednym ze zdjęć. Ostateczne potwierdzenie jej tożsamości dały badania DNA.

Polscy śledczy wciąż czekają jednak na ich wyniki. Nieoficjalnie wiadomo, że nie przeprowadzono jeszcze autopsji. Na tę chwilę przyczyna zgonu kobiety jest nieznana.

W czerwcu 2023 roku w ramach śledztwa funkcjonariusze przeszukiwali przepływającą przez miasto rzekę Soar. Brytyjska policja aresztowała wówczas 39-letniego mężczyznę pod zarzutem pomagania przestępcy. Aresztowanego później zwolniono, nie podejmując wobec niego dalszych czynności.

Z kolei polskie służby przesłuchały m.in. mężczyznę, który był związany z inowrocławianką w dniu jej zaginięcia. Nie było jednak podstaw do przedstawienia mu jakichkolwiek zarzutów.

27-letnia Polka osierociła córkę.