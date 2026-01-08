Prezes Jarosław Kaczyński zorganizował w środę aż dwa spotkania członków swojej partii, aby podkreślić, jak ważna jest jedność. W Popołudniowej rozmowie RMF FM Tobiasza Bocheńskiego zapytamy m.in. o to jaka atmosfera panuje w partii.

Wideo youtube

Michał Dworczyk w obszernym wpisie na platformie X stwierdził, że "musimy wprowadzić nowy podatek na rzecz budowy Sił Zbrojnych". Jak Tobiasz Bocheński ocenia pomysł kolegi z europarlamentu?

Już w piątek odbędzie się głosowanie przeciwko umowie o wolnym handlu między UE a krajami Mercosur. Czy Polsce uda się zbudować mniejszość blokującą? Rząd obawia się, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na część produktów rolnych z Ameryki Południowej może być niekorzystne dla polskich rolników.

Na rozmowę Magdaleny Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Tobiasz Bocheński / Marcin Suchmiel / RMF FM



