"Nie jestem zaskoczona, byliśmy przygotowani jako strona rządowa, uruchamiamy plan B" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska, komentując weto prezydenta do ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa. Polityk wskazała, że nie wydaje jej się, by referendum ws. KRS było pilne dla Polek i Polaków, którzy oczekują od rządu "skuteczności i przyspieszenia postępowań sądowych". Żukowska stwierdziła, że sprzeciw prawicy wobec programu SAFE to efekt "telefonu z Ameryki".

Wideo youtube

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Anna Maria Żukowska / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!