Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w Popołudniowej rozmowie w RMF FM powiedział, że pomysł na spotkanie z premierem zrodził się na przełomie roku. "Jeżeli jest wola spotkania i współpracy ze strony rządu, to Pałac jest otwarty. To nie jest kwestia unikania współpracy. Do tanga trzeba dwojga" - dodał.

Zbigniew Bogucki zaznaczył, że jedno spotkanie raczej nie naprawi relacji między premierem a prezydentem. Rzadko jest tak żeby jedno spotkanie zmieniało relacje. Nastawienie prezydenta - jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, konstytucyjne - jest zgodne z polską racją stanu - powiedział Bogucki.

Na pytanie, kto poprosił o spotkanie, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki odparł, że prezydent z premierem byli w kontakcie. Szczegóły są ustalane - zaznaczył Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki powiedział też w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że planowane są również spotkania, do których wcześniej nie doszło, na przykład z szefami służb. Dobrze, że jest ta refleksja i kontakt. Dobrze, że do tego spotkania dojdzie. To także się wiąże z nominacjami i można to było załatwić wcześniej. Wszystko idzie w dobrym kierunku - zaznaczył polityk.

Szansa na lepsze relacje

Jeżeli zmieni się postawa po stronie rządu, który będzie chciał współpracować z prezydentem, to na pewno te relacje będą lepsze - zaznaczył Bogucki.

Bogucki porównał państwo do organizmu. To nie jest tak, że sama ręka czy sama noga może funkcjonować. One muszą być ze sobą połączone. Państwo jest organizmem. Jeżeli ten organizm ma pracować dobrze, ma być sprawny, ma być zdrowy, to musi być współpraca różnych elementów, także różnych organów władzy - podkreślił.

Ustawy czekające w kolejce

Zbigniew Bogucki odniósł się też do pakietu ustaw oczekujących na podpis prezydenta, w tym budzącej kontrowersje ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. To jest ustawa trudna. Zawiera różne zapisy, które mają charakter wątpliwy z punktu widzenia Kancelarii Prezydenta, chociażby kwestia wolności słowa, która jest fundamentem demokracji - podkreślił minister.

Jak zaznaczył, problemem nie jest sama potrzeba walki z patologiami w internecie, lecz mechanizmy, które mogą prowadzić do nadużyć, ponieważ "mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo wiele mechanizmów nie odbywa się poprzez kontrolę sądową". Najpierw panu coś zablokują decyzją administracyjną, a później można miesiącami albo latami dochodzić swoich praw - zapewnił polityk.

Nie ma dzisiaj decyzji ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej. Ta decyzja będzie niezwykle wyważona, bo musimy ważyć z jednej strony wolność słowa, a z drugiej kwestie bezpieczeństwa - dodał Bogucki.

Co z ustawą o statusie osoby najbliższej?

Gość Piotra Salaka został zapytany również o szanse na podpisanie przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef Kancelarii Prezydenta nie krył sceptycyzmu wobec tego projektu. Już w samym tytule ustawy pojawia się sformułowanie "związek". A to rodzi bardzo poważne konsekwencje konstytucyjne - argumentował.

Jak wyjaśniał, w jego ocenie projekt prowadzi do stopniowego zrównywania związków nieformalnych z małżeństwem, a "konstytucja jasno stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej". Próba zrównania innych związków z małżeństwem to obejście konstytucji - podkreślił Bogucki.

