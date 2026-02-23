W Prokuraturze Krajowej powołany został zespół śledczy ds. międzynarodowej grupy zajmującej się handlem ludźmi i werbowaniem małoletnich w celu wykorzystania ich seksualnie. Wcześniej powołano również zespół analityczno-koordynacyjny do zbadania polskich wątków afery Epsteina - amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego. Ponadto, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiadał utworzenie także zespołu śledczego.

Prokuratura Krajowa (fot. Leszek Szymański/PAP) / Jeffrey Epstein (fot. HO / AFP PHOTO / new york state sex offender registry / East News) / East News / PAP

Powołano zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał w poniedziałek zespół śledczy nr 5 ds. międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko wolności seksualnej - poinformował rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Prokurator Nowak poinformował, że zespół śledczy będzie zajmował się sprawą działalności "zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi poprzez werbowanie osób małoletnich przy użyciu podstępu oraz wprowadzanie ich w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

Działalność grupy przestępczej miała miejsce w latach 2005-2018 w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach.

Kiedy zapadanie decyzja ws. ewentualnego śledztwa?

Rzecznik PK przekazał, że w skład zespołu weszło trzech doświadczonych prokuratorów PK. Obecnie mają oni prowadzić postępowanie przygotowawcze, a decyzja w kwestii ewentualnego wszczęcia śledztwa zostanie przez nich podjęta na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Do zbadania polskich wątków sprawy dotyczącej amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, powołano zespół analityczno-koordynacyjny, któremu przewodniczy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Z informacji prasowej resortu sprawiedliwości wynika, że zarządzenie ws. powołania tego gremium weszło w życie w piątek 20 lutego.

Zespół analityczno-koordynacyjny

Powołany przez ministra Żurka zespół będzie zajmował się m.in. analizowaniem polskich wątków w aferze Epsteina, a także "wypracowaniem strategii postępowania zmierzającej do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności sprawy, zapewnieniem efektywnej współpracy organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz ściganiem sprawców przestępstw, wsparciem prokuratorów w prowadzonych przez nich czynnościach w zakresie objętym działaniami zespołu".

Zespół będzie pracował w sposób systematyczny i merytoryczny, w ścisłej współpracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i ściganie przestępstw. Naszym celem jest pełne wyjaśnienie sprawy oraz zapewnienie, że każda potencjalna ofiara otrzyma należytą ochronę, a ewentualni sprawcy poniosą odpowiedzialność - mówił minister Żurek, cytowany w komunikacie prasowym MS.

Jak przekazał resort sprawiedliwości, w skład zespołu wchodzą:

minister sprawiedliwości - przewodniczący,

przedstawiciel ministra sprawiedliwości albo przedstawiciel prokuratora generalnego - sekretarz,

przedstawiciele ministra sprawiedliwości,

przedstawiciele prokuratora generalnego,

przedstawiciele prokuratora krajowego,

przedstawiciel ministra cyfryzacji,

przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych i administracji,

przedstawiciel koordynatora służb specjalnych,

przedstawiciel szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,

przedstawiciel komendanta głównego policji,

przedstawiciel komendanta głównego straży granicznej.

"Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym inne osoby, których wiedza i doświadczenie będą przydatne do realizacji jego zadań" - dodano.