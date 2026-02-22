Duńska i grenlandzka opieka zdrowotna jest bezpłatna oraz dostępna dla wszystkich - oświadczyła w niedzielę premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu na Grenlandię okrętu szpitalnego, który miał nieść pomoc dla chorych mieszkańców wyspy.

Okręt szpitalny USNS Comfort / HANDOUT/AFP/East News / East News

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie okrętu szpitalnego na Grenlandię, by "zaopiekować się wieloma chorymi".

Współpracę przy akcji zadeklarował gubernator Luizjany i specjalny wysłannik ds. Grenlandii, Jeff Landry.

Premierka Danii jednoznacznie wypowiedziała się na ten temat: "Mamy bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej".

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Donald Trump ogłosił wysłanie okrętu szpitalnego do Grenlandii. Celem misji ma być pomoc dla chorych mieszkańców wyspy. Nie określił jednak, jaki dokładnie okręt zostanie tam wysłany, lecz dołączył do wpisu obraz przedstawiający jeden z dwóch okrętów szpitalnych sił zbrojnych USA. Jednym z nich jest USNS Mercy, który przechodzi obecnie roczny remont w porcie Mobile w Alabamie. W tym samym miejscu zacumowany jest też drugi z okrętów, USNS Comfort. Mogą one posiadać po tysiąc łóżek szpitalnych.

Mette Frederiksen we wpisie na Facebooku wyraziła zadowolenie, że w Danii i na Grenlandii "to nie ubezpieczenie i majątek decydują o tym, czy otrzyma się odpowiednie leczenie". Taki system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen przypomniał, że Grenlandczycy mają zapewnioną opiekę zdrowotną na Grenlandii, mogą również otrzymać leczenie w Danii. Nie ma potrzeby podejmować specjalnych działań w tym zakresie - podkreślił w rozmowie z duńskim nadawcą publicznym DR.

Sobotnią zapowiedź Trumpa o wysłaniu na Grenlandię okrętu szpitalnego skrytykowała Duńska Rada Pielęgniarek. "Jest to niepotrzebna prowokacja wobec pracowników służby zdrowia, którzy codziennie dbają o zdrowie w całym Królestwie Danii" - oceniła organizacja w oświadczeniu. Dodano, że jeśli zajdzie potrzeba, Grenlandczykom zostanie udzielone wsparcie w ramach współpracy z Danią, nie ma zaś potrzeby korzystania z amerykańskiego statku.

Na Grenlandii dostęp do opieki zdrowotnej jest wyzwaniem m.in. z powodu trudnych warunków arktycznych. Licząca 56 tys. populacja tej wyspy rozproszona jest w niewielkich miasteczkach i osadach rybackich między którymi nie ma dróg, a transport odbywa się helikopterami lub samolotami. W grenlandzkiej stolicy Nuuk istnieje szpital, gdzie problemem jest m.in. niewystarczająca liczba miejscowego personelu. Lekarze są często sprowadzani na krótkie kontrakty z Danii i innych krajów.

Rządy Grenlandii i Danii współpracują w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, w wielu przypadkach Grenlandczycy mogą liczyć na bezpłatną hospitalizację w Danii.