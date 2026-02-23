Lord Peter Mandelson został zatrzymany przez policję. Wobec członka Izby Gmin toczy się śledztwo w związku z nadużyciem władzy w trakcie sprawowania mandatu na stanowisku publicznym.

Lord Peter Mandelson zabrany przez policję ze swojego domu w Londynie / JUSTIN TALLIS/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Londyńska policja poinformowała w oficjalnym komunikacie o zatrzymaniu 72-letniego mężczyzny podejrzanego o nadużycie stanowiska publicznego. Choć nazwisko nie zostało wymienione wprost, wiadomo, że chodzi o Petera Mandelsona - byłego ambasadora i ministra w rządach Partii Pracy. Informację tę potwierdza m.in. "The Times".

"Został aresztowany w poniedziałek, 23 lutego, pod adresem w Camden i przewieziony na komisariat policji w Londynie na przesłuchanie. Nastąpiło to po nakazach przeszukania dwóch adresów w hrabstwach Wiltshire i Camden" - zakomunikowała policja metropolitalna.

Kilka tygodni temu Peter Mandelson, były minister, komisarz UE i ambasador Wielkiej Brytanii w USA, zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy po ujawnieniu jego nazwiska w nowych aktach sprawy Jeffreya Epsteina. Dokumenty wskazują, że Mandelson i jego partner mieli otrzymać od Epsteina łącznie 75 tys. dolarów.

Amerykański departament sprawiedliwości opublikował około 3 milionów stron dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Wśród nich znalazły się informacje o trzech przelewach po 25 tys. dolarów każdy, które Epstein miał wykonać na rzecz Mandelsona i jego partnera w latach 2003-2004. W aktach pojawiło się także zdjęcie Mandelsona w bieliźnie u boku młodej kobiety, wykonane w apartamencie Epsteina w Paryżu.

Z dokumentów wynika również, że w 2009 roku Mandelson, jako minister biznesu, miał na prośbę Epsteina próbować wpłynąć na decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego.

Mandelson traci prestiżowe stanowisko

Mandelson został zwolniony z funkcji ambasadora w Waszyngtonie we wrześniu, gdy na jaw wyszły szczegóły jego bliskiej znajomości z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim finansistą oskarżanym o liczne przestępstwa seksualne. Wcześniej w tym miesiącu rząd premiera Keira Starmera przekazał policji komunikację między Mandelsonem a Epsteinem, co stało się podstawą wszczęcia śledztwa.

Peter Mandelson był jednym z najważniejszych polityków Partii Pracy, ministrem w rządach Tony’ego Blaira i Gordona Browna oraz komisarzem UE ds. handlu.

Policja metropolitalna prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie byłego ministra rządu, koncentrując się na możliwych nadużyciach związanych z pełnieniem funkcji publicznej. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących zarzutów ani dalszych kroków w sprawie.