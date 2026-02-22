Prezydent Donald Trump pogratulował hokeistom USA zdobycia złotego medalu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Na oficjalnym koncie Białego Domu pojawiła się grafika przedstawiającą amerykańskiego orła duszącego berniklę kanadyjską.

Finałowy mecz hokeja mężczyzn podczas igrzysk w Mediolanie był starciem odwiecznych rywali. Amerykanie pokonali Kanadyjczyków 2:1 po dogrywce i po raz trzeci w historii zdobyli złoty medal. Zwycięskiego gola zdobył w 101. sekundzie dodatkowego czasu Jack Hughes.

Seria wpisów Trumpa

"Gratulacje dla naszego wspaniałego zespołu hokejowego USA. ZDOBYLI ZŁOTO. WOW!" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

"CO ZA MECZ!" - dodał w kolejnym wpisie.

"WIELE WYGRANYCH!!!" - napisał w następnym.

Amerykański orzeł i bernikla kanadyjska

Pierwsze od 1980 r. złoto amerykańskich hokeistów świętował też Biały Dom. Na oficjalnym koncie na platformie X pojawiła się grafika przedstawiająca bielika amerykańskiego przyciskającego do lodu berniklę kanadyjską (ang. Canada goose), gatunek dużego ptaka z podrodziny gęsi. Była to odpowiedź na ubiegłoroczny wpis ówczesnego premiera Kanady Justina Trudeau po zwycięstwie Kanady nad USA w finale Pucharu Czterech Narodów.

"Nie możecie zabrać nam naszego kraju - i nie możecie zabrać naszej gry" - napisał wtedy Trudeau, czyniąc aluzję do wyrażanych przez Trumpa dążeń do przyłączenia Kanady do USA.

Na kontach Białego Domu zamieszczono również nagranie przedstawiające zwycięskiego gola zdobytego w dogrywce finału z Kanadą przez Jacka Hughesa z dopiskiem "USA!", a także pomeczowy komentarz samego bohatera meczu.

Jesteśmy USA, jesteśmy tak dumni z bycia Amerykanami. Tu chodzi o nasz kraj. Kocham USA - powiedział gracz New Jersey Devils.

Według włoskich mediów prezydent USA rozważał pierwotnie przyjazd na finał i zakończenie igrzysk do Włoch, lecz ostatecznie zrezygnował z tego planu.

Hokejowa euforia w USA

Historyczny wymiar zwycięstwa ekipy z USA podkreśliła w relacjach amerykańska prasa. Przypomniano, że jest to pierwsze złoto hokeistów od "cudu na lodzie" z 1980 r., kiedy zespół złożony z zawodników-amatorów pokonał faworyzowaną reprezentację ZSRR w Lake Placid.

"Susza się skończyła, a bogata historia amerykańskiego hokeja ma nowy, złoty rozdział" - skomentował "Washington Post". Dziennik podkreślił też, że zwycięstwo USA to w dużej mierze zasługa bramkarza Connora Hellebuycka - na co dzień gracza kanadyjskiego Winnipeg Jets - który obronił aż 42 strzały i wpuścił tylko jedną bramkę.

Kapitan drużyny z 1980 r. Mike Eruzione przyznał, że od ich zwycięstwa minęło "sporo czasu". A ci goście są o wiele lepsi, niż my byliśmy - dodał, cytowany przez "Wall Street Journal".

Dziennik zaznaczył, że najbardziej "szalonym" aspektem meczu finałowego przeciwko Kanadzie było nie tyle samo zwycięstwo USA, co fakt, że nie było ono sensacją z uwagi na siłę reprezentacji USA złożonej z gwiazd NHL.

"Zanim pierwszy krążek spadł we Włoszech, przesłanie ze Stanów Zjednoczonych było jasne. Wszystko, co nie byłoby złotem, byłoby porażką" - napisał "WSJ".

"New York Times" podkreślił wykonany przez amerykańskich zawodników gest upamiętniający byłego reprezentanta kraju Johnny’ego Gaudreau, który wraz z bratem zginął potrącony przez samochód w 2024 roku. Reprezentanci zaprosili na lód dwójkę dzieci Gaudreau oraz pozowali do zdjęć z jego koszulką.

Smutek w Kanadzie

Premier Kanady Mark Carney zareagował na porażkę reprezentacji gratulacjami za zdobycie srebrnego medalu. "Wasz kraj jest z was dumny" - zapewnił.

Zaś minister finansów François-Philippe Champagne pisząc na X, że w niedzielę wszyscy Kanadyjczycy zebrali się w domach, barach i kawiarniach, by obejrzeć mecz o złoty medal, dodał: "Daliście z siebie wszystko i nadal łączycie cały kraj za każdym razem, gdy wskakujecie na lód. Rozdzierający wynik, ale to nie koniec" - dodał.

Rysownik quebeckiej Montreal Gazette Terry Mosher narysował jako komentarz kontur Kanady, nad którym unoszą się niecenzuralne słowa w dwóch różnych wersjach językowych.

 