Jesteśmy USA, jesteśmy tak dumni z bycia Amerykanami. Tu chodzi o nasz kraj. Kocham USA - powiedział gracz New Jersey Devils.

Według włoskich mediów prezydent USA rozważał pierwotnie przyjazd na finał i zakończenie igrzysk do Włoch, lecz ostatecznie zrezygnował z tego planu.

Hokejowa euforia w USA

Historyczny wymiar zwycięstwa ekipy z USA podkreśliła w relacjach amerykańska prasa. Przypomniano, że jest to pierwsze złoto hokeistów od "cudu na lodzie" z 1980 r., kiedy zespół złożony z zawodników-amatorów pokonał faworyzowaną reprezentację ZSRR w Lake Placid.

"Susza się skończyła, a bogata historia amerykańskiego hokeja ma nowy, złoty rozdział" - skomentował "Washington Post". Dziennik podkreślił też, że zwycięstwo USA to w dużej mierze zasługa bramkarza Connora Hellebuycka - na co dzień gracza kanadyjskiego Winnipeg Jets - który obronił aż 42 strzały i wpuścił tylko jedną bramkę.

Kapitan drużyny z 1980 r. Mike Eruzione przyznał, że od ich zwycięstwa minęło "sporo czasu". A ci goście są o wiele lepsi, niż my byliśmy - dodał, cytowany przez "Wall Street Journal".

Dziennik zaznaczył, że najbardziej "szalonym" aspektem meczu finałowego przeciwko Kanadzie było nie tyle samo zwycięstwo USA, co fakt, że nie było ono sensacją z uwagi na siłę reprezentacji USA złożonej z gwiazd NHL.

"Zanim pierwszy krążek spadł we Włoszech, przesłanie ze Stanów Zjednoczonych było jasne. Wszystko, co nie byłoby złotem, byłoby porażką" - napisał "WSJ".

"New York Times" podkreślił wykonany przez amerykańskich zawodników gest upamiętniający byłego reprezentanta kraju Johnny’ego Gaudreau, który wraz z bratem zginął potrącony przez samochód w 2024 roku. Reprezentanci zaprosili na lód dwójkę dzieci Gaudreau oraz pozowali do zdjęć z jego koszulką.

Smutek w Kanadzie

Premier Kanady Mark Carney zareagował na porażkę reprezentacji gratulacjami za zdobycie srebrnego medalu. "Wasz kraj jest z was dumny" - zapewnił.

Zaś minister finansów François-Philippe Champagne pisząc na X, że w niedzielę wszyscy Kanadyjczycy zebrali się w domach, barach i kawiarniach, by obejrzeć mecz o złoty medal, dodał: "Daliście z siebie wszystko i nadal łączycie cały kraj za każdym razem, gdy wskakujecie na lód. Rozdzierający wynik, ale to nie koniec" - dodał.

Rysownik quebeckiej Montreal Gazette Terry Mosher narysował jako komentarz kontur Kanady, nad którym unoszą się niecenzuralne słowa w dwóch różnych wersjach językowych.



