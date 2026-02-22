Prezydent Donald Trump pogratulował hokeistom USA zdobycia złotego medalu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Na oficjalnym koncie Białego Domu pojawiła się grafika przedstawiającą amerykańskiego orła duszącego berniklę kanadyjską.
- Amerykańscy hokeiści pokonali Kanadę 2:1 po dogrywce, zdobywając złoty medal na igrzyskach w Mediolanie po raz pierwszy od 1980 roku.
- Biały Dom świętował sukces, publikując grafikę z bielikiem amerykańskim duszącym berniklę kanadyjską.
- Reakcje na porażkę w Kanadzie są mieszane, co obrazuje m.in. satyryczny rysunek w "Montreal Gazette".
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie rmf24.pl
Finałowy mecz hokeja mężczyzn podczas igrzysk w Mediolanie był starciem odwiecznych rywali. Amerykanie pokonali Kanadyjczyków 2:1 po dogrywce i po raz trzeci w historii zdobyli złoty medal. Zwycięskiego gola zdobył w 101. sekundzie dodatkowego czasu Jack Hughes.