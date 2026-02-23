Planowane na Wielkanoc w Oslo msze "Święta z Harrym Potterem" będą musiały zmienić nazwę na "Filmowe święta". Luterański Kościół Norwegii w ubiegłym roku zorganizował nabożeństwo inspirowane słynną filmową serią - próba powtórzenia tego podobnego wydarzenia spotkała się z interwencją prawników wytwórni filmowej Warner Bros. Wspólnocie religijnej zagrożono pozwem.

Katedra w Stavanger / zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wytwórnia filmowa mówi "nie"

Spór sięga ubiegłorocznych obchodów 900-lecia norweskiego miasta Stavanger i tamtejszej katedry. W średniowiecznej świątyni w centrum miasta zorganizowano specjalne nabożeństwo nawiązujące do świata stworzonego przez J.K. Rowling. Wydarzenie przyciągnęło duże zainteresowanie, przed wejściem do luterańskiej katedry ustawiały się kolejki. Część chętnych nie dostała się do środka z powodu braku miejsc.

Kancelaria prawna skontaktowała się z nami w imieniu Warner Bros., które chroni prawa do Harry’ego Pottera. Jasno wskazano, że nie możemy tego robić ponownie - mówiła rzeczniczka prasowa diecezji Stavanger Tove Marie Sortland w rozmowie Polską Agencją Prasową.

Zastrzeżenia dotyczyły wykorzystania czcionek, zdjęć i efektów wizualnych znanych z filmowej serii - wyjaśniła Sortland. Wezwano również do zaprzestania podobnych działań w przyszłości.

Zmiana nazwy na "Filmowe święta"

Przedstawiciele luterańskiego Kościoła Norwegii podkreślili, że celem wydarzeń było dotarcie do osób, które na co dzień nie uczestniczą w nabożeństwach.

Jest wiele dobrych możliwości przekazywania chrześcijańskiego przesłania w uniwersum Harry’ego Pottera. A docieranie z Ewangelią do jak największej liczby osób to podstawa wszystkiego, co robimy - zaznaczyła Sortland. Podobne inicjatywy od lat są organizowano również w parafii Fagerborg w Oslo.

Tegoroczne wydarzenie, wcześniej zapowiadane jako "Święta z Harrym Potterem", po interwencji prawników zmieniło nazwę na "Filmowe święta". Organizatorzy zrezygnowali z bezpośrednich odniesień do bohaterów i zastrzeżonych znaków towarowych związanych z filmową serią.