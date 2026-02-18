"Program SAFE jest filarem naszego bezpieczeństwa. To będzie test dla prezydenta Karola Nawrockiego, czy powstrzyma tę wetomanię. Mamy plan alternatywny, jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy. Na Rosję działa tylko argument siły. SAFE to bardzo dobra pożyczka" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, pytana, czy prezydent podpiszę ustawę o SAFE. Podkreśliła, że odpowiedzialność za zbrojenia spoczywa na poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. "Polska jest tu wzorem" - dodała.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz komentowała m.in. polityczne zamieszanie wokół Polski 2050.

Gasiuk-Pihowicz komentuje rozłam w Polsce 2050: Nastąpił moment przesilenia

Przypomnijmy: W ugrupowaniu powstały dwie frakcje. Wiceprzewodnicząca partii Paulina Hennig-Kloska w środę w Sejmie poinformowała o tym, że wraz z częścią parlamentarzystów opuszcza partię i zakłada klub parlamentarny o nazwie Centrum. Zwyciężczyni niedawnych wyborów w Polsce 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała ten ruch "dezercją" zapewniając, że partia przetrwa.

Kamila Gasiuk-Pihowicz wyraziła natomiast przekonanie, że ta sytuacja nie spowoduje upadku koalicji rządzącej. Z tego co wiem, premier Donald Tusk był uprzedzony o ruchach w Polsce 2050. W najważniejszych sprawach oba kluby zgadzają się z rządem. Dobrze, że nastąpił ten moment przesilenia - oceniła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

"Zamiast czterech, będzie współpraca z pięcioma klubami"

Podkreśliła także, że decyzja, którą podjęła Paulina Hennig-Kloska była trudna dla obu stron. Powiem wprost: Oba kluby (frakcje w Polsce 2050 - red.) deklarują współpracę z rządem. Oba zgadzają się w fundamentalnych kwestiach z rządem, tak jak chociażby SAFE . Politycznie to rozwiązanie może nawet oczyści atmosferę - oceniła aktualną sytuację w Polsce 2050.

Dopytywana zaś o to, co zrobić z tymi politykami z Polski 2050, którzy w ramach zawartej umowy koalicyjnej otrzymali stanowiska ministerialne, a teraz postanowili odejść z partii, rozmówczyni Piotra Salaka stwierdziła, że "to są pytania do premiera". Większość sejmowa utrzymana, deklaracje lojalności i chęć współpracy ze strony obu klubów. Po prostu: zamiast czterech klubów, będzie współpraca z pięcioma. Idziemy do przodu i w najważniejszych kwestiach się nie różnimy - podsumowała ten wątek rozmowy.

Prezydent zawetuje ustawę o SAFE? Europosłanka KO komentuje, mówi o teście

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM pojawił się także wątek ustawy o SAFE, czyli unijnego mechanizmu, który ma zapewnić Polsce miliardy złotych na modernizację armii i inwestycje w bezpieczeństwo.

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej oceniła, że ta kwestia będzie dla prezydenta Karola Nawrockiego swoistymi sprawdzianem. To będzie test dla prezydenta, czy powstrzyma tę wetomanię. SAFE jest filarem naszego bezpieczeństwa. To bardzo dobra pożyczka - stwierdziła, podkreślając, że na Rosję działa wyłącznie "argument siły".

Jeśli dochodzą do nas informacje, że Rosja szybko się zbroi, to znaczy, że potrzebujemy amunicji i dronów. Odpowiedzialność za zbrojenia spoczywa na poszczególnych krajach członkowskich. Polska jest tu wzorem - wskazała.

Gasiuk-Pihowicz: Europa uznała, że trzeba się zbroić

Zauważyła także, że "wydatki na poziomie unijnym nigdy nie zastąpią odpowiedzialności krajów Unii Europejskiej za dbanie o bezpieczeństwo". Program SAFE jest tylko jednym z elementów dbania o bezpieczeństwo. Być może Europa przespała pewien moment, ale dziś Europa uznała argumenty naszej dyplomacji o tym, że trzeba się zbroić - wskazała.

Sprawa wydania ENA za Marcinem Romanowskim. Gasiuk-Pihowicz: Nie uniknie odpowiedzialności

Prowadzący Piotr Salak zapytał także europosłankę Koalicji Obywatelskiej o kwestie ścigania przez polski wymiar sprawiedliwości byłego zastępcy ministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego Europejskim Nakazem Aresztowania. Na polityku PiS, który przebywa za granicą ciąży 19 zarzutów.

Wszyscy oczekiwali Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego. To kolejny krok, aby go osądzić. Nie uniknie odpowiedzialności. Wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa - skomentowała.

Podkreśliła także, że - jest zdaniem - "fakt, że Romanowski przez osiem lat reformował wymiar sprawiedliwości, a teraz nie chce przed nim stanąć, o czymś świadczy".