Stan wyjątkowy ogłoszono w kilku stanach regionu - w tym w stanie New York, Delaware, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Rhode Island oraz Pensylwania.

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul poinformowała o aktywowaniu około 100 żołnierzy Gwardii Narodowej w celu wspierania działań ratunkowych.

Według danych Departamentu Bezpieczeństwa w niektórych regionach może spaść nawet 60 cm śniegu, a porywy wiatru mogą osiągać około 110 km/h.

Nowy Jork pod śniegiem / PAP/EPA/Olga Fedorova

USA: Paraliż transportowy i odwołane loty

Największe problemy dotknęły transport lotniczy. Serwis śledzenia lotów FlightAware podał, że w poniedziałek odwołano ponad 5300 lotów w USA.

Najwięcej odwołanych rejsów odnotowała regionalna linia Republic Airways, obsługująca połączenia dla przewoźników United Airlines, Delta Air Lines i American Airlines - ponad 850 lotów. Prawie 800 połączeń odwołał przewoźnik JetBlue Airways.

Problemy dotknęły także transportu publicznego. Operator NJ Transit zawiesił kursowanie autobusów, kolei lekkiej oraz pociągów w całym stanie.

W Massachusetts władze nakazały pracownikom administracji pozostać w domach. W Connecticut w niedzielę wieczorem zakazano wjazdu ciężarówkom na drogi publiczne.

W Rhode Island wstrzymano całkowicie funkcjonowanie transportu publicznego.