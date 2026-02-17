"Szkoda mi Michała Kobosko – to jeden z najfajniejszych ludzi. Patrzę na to, co się dzieje w Polsce 2050 z niepokojem. Ratunkiem dla tego typu ugrupowań nie jest publiczne pranie brudów, tylko praca" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, oceniając aktualną sytuację w partii, której przewodzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Staram się nie uczestniczyć we wzajemnych połajankach" – dodał.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wiceminister cyfryzacji i polityk Polski 2050 Michał Gramatyka komentował obecną sytuację w partii, którą do niedawna przewodził były marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a obecnie przewodniczącą jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Poseł Polski 2050 komentuje zamieszanie wokół partii

Kwestia wyborów szefa partii w ostatnim czasie podzieliła polityków tego ugrupowania. Pojawiły się już pierwsze odejścia z partii.

Patrzę na to, co się dzieje w Polsce 2050 z dość dużym niepokojem, ale też wydaje mi się, że ratunkiem dla tego typu ugrupowań nie jest publiczne pranie brudów, tylko praca - stwierdził.

Odnosząc się zaś do rezygnacji z członkostwa w Polsce 2050 jednego z europosłów i czołowych polityków tego ugrupowania, Gramatyka nie krył żalu. Szkoda mi Michała Kobosko, to jeden z najfajniejszych ludzi - wskazał.

Co w środę ogłosi Hennig-Kloska? Wymowny komentarz Gramatyki

Na pytanie prowadzącego Piotra Salaka o to, co w środę ogłosi Paulina Hennig-Kloska wiceprzewodniczą Polski 2050, ale też ministra klimatu i środowiska, odparł: Nie wiem, może coś o pellecie powie.