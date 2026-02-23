W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach przyległych doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności - poinformował Białowieski Park Narodowy. To najwyższy wynik w historii, obejmujący stan populacji na koniec 2025 roku.

Rekordowa liczba żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej / Shutterstock

Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje się największa w Polsce populacja tych zwierząt, przeprowadzane jest zawsze zimą. Tegoroczna sroga zima ułatwiła obserwacje - żubry chętnie gromadziły się w miejscach dokarmiania, co pozwoliło na dokładniejsze oszacowanie liczebności, ocenę kondycji i stanu zdrowotnego zwierząt oraz podział na klasy wiekowe i płeć.

Zaobserwowano 1176 żubrów, w tym 248 samców i 505 samic. W pozostałych przypadkach płeć nie została ustalona ze względu na dużą odległość obserwatorów od zwierząt. Rozpoznano także 176 cieląt, czyli młodych urodzonych w ubiegłym roku.

Powrót żubrów z Puszczy Knyszyńskiej

W ubiegłym roku inwentaryzacja wykazała 870 żubrów, jednak naukowcy i leśnicy zwracali uwagę, że ponad 100 osobników przemieściło się wtedy z Puszczy Białowieskiej do Puszczy Knyszyńskiej. Jesienią 2024 roku zwierzęta te wróciły do Białowieży, co wpłynęło na tegoroczny wzrost liczebności populacji.

Przyrost populacji między 2024 a 2025 rokiem odpowiada liczbie cieląt ustalonej podczas zakończonej właśnie inwentaryzacji - wyjaśnia Andrzej Karczewski, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN.

Część żubrów opuszcza Puszczę Białowieską i żeruje na przyległych polach, m.in. na rzepaku czy kukurydzy. Na takie zachowania wpływa dostępność pokarmu w lesie. Zwierzęta inaczej reagują w latach obfitych w żołędzie, a inaczej podczas suszy.

Karczewski podkreśla, że migracje żubrów między Puszczą Białowieską a Knyszyńską sprzyjają zwiększeniu różnorodności genetycznej stad. To połączenie na pewno jest istotne - dodaje.

W tym roku udało się założyć obrożę telemetryczną jednemu z żubrów żyjących na łąkach. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli lepiej śledzić ich wędrówki i dowiedzieć się, czy wracają do puszczy na okres letni, czy wychodzą poza nią - zapowiada Karczewski.