Premier Słowacji Robert Fico poinformował w poniedziałek o wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej do Ukrainy. Decyzja - jak tłumaczy Bratysława - ma związek z brakiem wznowienia przesyłu rosyjskiej ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń.

Brak ropy dla Słowacji skutkuje wstrzymanie dostaw energii elektrycznej dla Ukrainy / VLADIMIR SIMICEK/AFP/East News / East News

Premier Robert Fico ogłosił, że od poniedziałku Słowacja nie będzie udzielać Ukrainie pomocy w stabilizacji sieci energetycznej.

Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy - podkreślił szef słowackiego rządu.

Fico już w niedzielę zapowiadał takie rozwiązanie, argumentując, że Słowacja ma prawo do reakcji po tym, jak Kijów nie wznowił dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg "Przyjaźń" (Drużba).

To kluczowy szlak transportu surowca z Rosji do Europy Środkowej.

Fico powiedział, że środek ten zostanie zniesiony po wznowieniu tranzytu ropy na Słowację.

Jedyna rafineria ropy naftowej na Słowacji, Slovnaft, należąca do węgierskiego koncernu MOL, nie otrzymuje surowca od końca stycznia tego roku.