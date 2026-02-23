Od 1 marca w Kielcach zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych - przypominają władze miasta. Ograniczenie będzie obowiązywać codziennie od godziny 22:00 do 6:00 rano. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Kielce podczas grudniowej sesji w 2025 roku.

​Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach od 1 marca (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zakaz nie obejmie lokali gastronomicznych - restauracji, pubów i barów, gdzie alkohol można spożywać na miejscu.

Wprowadzenie nowych przepisów poprzedziły konsultacje społeczne oraz spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami - przypomina portal kielce.eu. W internetowej ankiecie, przeprowadzonej od 30 października do 20 listopada 2025 roku, aż 86 procent uczestników opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu, a 76 procent poparło proponowane godziny zakazu.

Zwolennicy nowych regulacji argumentowali, że ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą może poprawić bezpieczeństwo w mieście, zmniejszyć liczbę policyjnych interwencji i obciążenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także ograniczyć impulsywne zakupy alkoholu oraz liczbę awantur, hałasu i zachowań agresywnych.

Przeciwnicy uchwały argumentowali, że wprowadzenie zakazu może uderzyć w przedsiębiorców, ograniczać konkurencję, a także przyczynić się do rozwoju nielegalnego handlu.

Miasto Kielce zapowiada, że we współpracy z policją i służbami porządkowymi będzie monitorować skutki wprowadzenia zakazu. Regularne raporty dotyczące interwencji i bezpieczeństwa publicznego mają trafiać do Urzędu Miasta.