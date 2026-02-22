Do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym, w którym przebywało pięć osób, doszło o poranku w miejscowości Brzezinki w województwie świętokrzyskim. Jedna osoba trafiła do szpitala, a budynek częściowo się zawalił.
W niedzielę ok. godz. 8:30 straż pożarna została wezwana do miejscowości Brzezinki w powiecie kieleckim w gminie Masłów w Świętokrzyskiem. Doszło tam do eksplozji gazu w domu jednorodzinnym. Budynek częściowo się zawalił.
Jak poinformował RMF FM st. kpt. Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, w momencie zdarzenia w budynku przebywało pięcioro domowników, którzy sami opuścili budynek jeszcze przed przybyciem na miejsce służb.
Karetka zabrała do szpitala jedną osobę. Na miejscu pracowało 9 zastępów straży pożarnej. Na miejsce zadysponowano nadzór budowlany i policję, która wyjaśni okoliczności tego zdarzenia - poinformował st. kpt. Bajur.