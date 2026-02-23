Policjanci z komisariatu w małopolskim Jordanowie poszukują zaginionej Karoliny Jarzębak. Dziewczynka jest podopieczną DPS-u w Jordanowie.

Zaginęła 13-letnia Karolina / Policja

13-latka o godzinie 14:30 wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła.

Istotne jest to, że dziewczynka reaguje na imię Karolina, ale nie mówi.

13-latka ma około 145 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma krótkie, czarne włosy oraz ciemne oczy. Ubrana jest w fioletową czapkę w kwiatki i fioletową kurtkę z kapturem. Na nogach ma ciemne spodnie oraz ciemne buty zimowe.

Policja z Suchej Beskidzkiej udostępniła zdjęcia 13-latki / Policja /

Osoby, które posiadają informacje o miejscu przebywania dziewczynki proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Jordanowie - tel. 47 83 28 300 lub najbliższą jednostką policji. Można też zadzwonić pod numer 112.



