Jutro w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, która wprowadza dofinansowanie składek ZUS dla artystów. Dlaczego to właśnie twórcom kultury rząd ma dopłacać do składek? Czy to powinno być zadanie państwa? Czy jest jednoznaczna zgoda koalicji na wprowadzenie tego rozwiązania? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz były prezydent Wrocławia.

Europoseł Bogdan Zdrojewski. / Radek Pietruszka / PAP

Czy sprawa 28-letniego lekarza, który zarobił w zeszłym roku prawie 2 miliony złotych, jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej? Czy politycy KO i ich rodziny były przyjmowane poza kolejnością w warszawskim Szpitalu Południowym? Czy ta sprawa zaszkodzi karierze politycznej ministra Marcina Kierwińskiego, który jest także szefem warszawskiej KO?

Bogdana Zdrojewskiego zapytamy także o wybory prezydenckie w Krakowie. Jakie szanse ma senator Monika Piątkowska, wspólna kandydatka KO i PSL? Czy współpraca partii przy tych wyborach oznacza wspólny start w wyborach parlamentarnych? Dlaczego Donald Tusk rozwiązał struktury KO po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta? I czy to dobra decyzja?

Trwa burza po wydarzeniach w Berlinie, gdzie doszło do szarpaniny między niemieckimi policjantami a członkami Ruchu Obrony Granic. Czy polski rząd i MSZ powinni zareagować, jak apeluje Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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