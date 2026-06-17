Dwie naklejki "za parkowanie" przylepił do drogiego auta 52-letni Płocczanin. Trwale uszkodził tym lakier pojazdu i będzie musiał odpowiedzieć za to przed sądem

52-latek z zarzutami za naklejenie naklejek na Leksusa / KMP w Płocku / Policja

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na początku czerwca. 52-latkowi z Płocka nie spodobało się, jak zaparkował właściciel Leksusa.

Przykleił więc na jego karoserię dwie naklejki. Po ich oderwaniu okazało się, że lakier jest trwale uszkodzony. Właściciel auta oszacował straty na 5,5 tys. zł.

Policjanci ustalili sprawcę m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią "zrobienia na złość".

Funkcjonariusze znaleźli w jego aucie 18 podobnych naklejek.

Za uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.