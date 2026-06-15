Spadł do wypełnionego siarkowymi oparami krateru o głębokości ok. 120 m.

Odnalezienie i wydobycie zwłok wspinacza było bardzo skomplikowane ze względu m.in. na m.in. toksyczne, siarkowe wody, niebezpieczne opary, wysoką temperaturę, pionowe ściany skalne.

Służby ratownicze w wydanym w niedzielę oświadczeniu określiły operację jako "niezwykle niebezpieczną" i "jedną z najtrudniejszych i najbardziej złożonych akcji ratunkowych w historii kraju".

Według Associated Press nurkowie znaleźli jego ciało wewnątrz krateru o szerokości 120 metrów na głębokości 30 metrów pod powierzchnią wody.