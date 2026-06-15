Wspinacz, znany w mediach społecznościowych jako Spider-Man z Jemenu, zginął po wpadnięciu do krateru wulkanicznego. 30-latek wspinał się bez żadnego zabezpieczenia w rejonie Damt w prowincji Al Dhale.
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Krater wulkanu Hardah Dam jest jedną z najsłynniejszych atrakcji naturalnych Jemenu.
30-letni Al-Qaqa Ibn Antar, który w internecie zasłynął śmiałymi wspinaczkami połączonymi z elementami akrobacji, w piątek próbował wspiąć się na strome skały bez żadnego sprzętu asekuracyjnego. Moment jego upadku został nagrany - w internecie krążą filmy przedstawiające tragedię. Widać, jak Antara wspina się po niemal pionowej ścianie krateru pokrytej napisami, po czym traci przyczepność i spada.