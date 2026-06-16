Policjanci z Małopolski wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany w związku z tą sprawą były chłopak ofiary.

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Ustalenia policji ws. śmierci 19-latki

19-latka zginęła wczoraj wieczorem w Mszanie Górnej. Były chłopak - również 19-latek - miał zaatakować ją w czasie sprzeczki.

Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej - przekazała Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Życia 19-latki nie udało się uratować. Napastnik uciekł.

Zarówno ofiara, jak i jej były partner byli mieszkańcami gminy Mszana Dolna. Kobieta mieszkała z rodzicami. Została odnaleziona w domu przez członka rodziny.

W obławę na mężczyznę zaangażowano duże siły policji, a także GOPR i strażaków. Rano załoga śmigłowca zauważyła w lesie ciało. Jak informuje policja, to najprawdopodobniej zwłoki 19-latka. Znaleziono przy nich prawdopodobne narzędzie zbrodni.