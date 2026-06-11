Dla mnie decyzja prezydenta ma charakter czysto polityczny. Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu, ale i niebezpieczeństwem dla Polek i Polaków. To nie jest prezydent, który niezależnie podejmował decyzje. To jest prezydent PiS-u, który podejmował dobrą decyzję dla PiS-u i Konfederacji. I teraz na pewno rząd nie odpuści. Nie będzie tak, że w Polsce przestępcy na rynku kryptoaktywów będą szaleli. Będą kolejne ustawy aż do skutku. Trzeba oświadczyć to prezydentowi: Jeżeli uważa, że będzie krył na rynku kryptoaktywów przestępców, to rząd będzie mu podstawiał tutaj nogę i zrobi wszystko, żeby Polska w tym obszarze była bezpieczna - podnosił na antenie radia.

Ustawa o patostreamach. Gawkowski liczy na podpis prezydenta

Gawkowski był pytany także o przyjęcie przez Sejm RP ustawy o tzw. patostreamingu i karaniu za to ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują w sieci. Prowadząca zapytała, czy prezydent podpiszę tę ustawę.

Słyszałem, że tak, ale (...) z panem prezydentem naprawdę nie wiem, jak będzie. Wiem jedno, jako minister cyfryzacji i ojciec trójki dzieci, patostreamy muszą się skończyć. Namawianie w internecie do samookaleczenia, przedstawianie filmików z okaleczania zwierząt, namawianie do samobójstw, prowadzenie hejtu i robienie wszystkiego, co może wpłynąć źle na młodego i starszego człowieka, to jest jakaś granica rozsądku - ocenił nasz rozmówca.

Podkreślił, że "to, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie". Wierzę, że prezydent podpisze (ustawę - red.) Ściganie nielegalnych treści szybko i bezwzględnie. Albo chronimy dzieci, starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy: wolna amerykanka. Ja się na to nie zgadzam - zaznaczył.

Za przykład podał to, czego doświadczyła żona, a wcześniej także córka - wtedy jeszcze kandydata na prezydenta - Karola Nawrockiego. Trzeba to powiedzieć: Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, w której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani, nie raz apelowali o to, że czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam - stwierdził.

Gawkowski: W Polsce powstaną fabryki sztucznej inteligencji

Krzysztof Gawkowski był również pytany o strategię cyfryzacji państwa. To jest naprawdę fundamentalny dokument. Jak rozpoczynałem pracę w urzędzie na cyfryzację wydawaliśmy w skali kraju kilka miliardów złotych. Dzisiaj to jest już ponad trzydzieści miliardów złotych, które wydajemy rocznie na cyfryzację, a te wydatki będą rosły - stwierdził, dodając, że rząd ma w planach m.in. budowę fabryk sztucznej inteligencji.

Będziemy korzystali z innowacji. Inwestujemy w startupy. W ciągu 5-10 lat ze sztucznej inteligencji będzie korzystała co druga polska firma. Dzisiaj to jest nieznaczny wskaźnik procentowy - dodał.

Doprecyzował, że "dzisiaj na rynku cyfrowym pracuje 850 tysięcy ludzi".

W 2035 roku ma pracować półtora miliona ludzi. Zapotrzebowanie będzie rosło - podsumował gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.