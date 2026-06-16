Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma podstaw do uznania pana korespondencji - taką odpowiedź otrzymał dziś prezes Trybunału Konstytucyjnego. 28 maja Bogdan Święczkowski przesłał do ETPCz swoje stanowisko w sprawie skargi złożonej przez czwórkę sędziów, czekających na objęcie urzędów.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski / Radek Pietruszka / PAP

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ETPCz odpowiada Święczkowskiemu

W następstwie skargi złożonej przez czworo sędziów TK wybranych przez Sejm, ale nie zaprzysiężonych przez prezydenta, Polska została poproszona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka o wyjaśnienie sytuacji.

Standardowa procedura powierza przygotowanie i przesłanie do Trybunału odpowiedzi na to wezwanie specjalnemu pełnomocnikowi rządu. To urzędnik MSZ odpowiedzialny za kontakty państwa polskiego z Trybunałem.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przesłał jednak swoje stanowisko do ETPCz z pominięciem pełnomocnika.

Dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka odpowiedział na jego pismo. "Potwierdzam otrzymanie Państwa pisma z dnia 28 maja 2026 r., w którym wyrazili Państwo chęć przedstawienia informacji w imieniu Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach postępowania przed Trybunałem w powyższej sprawie" - napisał ETPCz do prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

"W odpowiedzi pragnę poinformować, że państwo pozwane, w tym jego władza ustawodawcza i sądownicza, jest co do zasady reprezentowane w postępowaniu przed Trybunałem przez swojego pełnomocnika, który odpowiada za przedstawianie stanowiska organów państwowych. W związku z tym Trybunał uznał, że nie ma podstaw do upoważnienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego do interwencji w powyższym postępowaniu we własnym imieniu" - dodano.

"W związku z tym proszę o przekazanie wszelkich uwag, które chcieliby Państwo zgłosić, panu Pawłowi Wierdakowi, pełnomocnikowi rządu polskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych" - czytamy.