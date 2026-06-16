Osiągnięto porozumienie w kwestii praw pasażerów, korzystających z linii lotniczych. Osoby poruszające się po świecie tym środkiem transportu nie będą musiały płacić za podręczny bagaż, a także będą mogły zachować odszkodowanie za opóźnienie samolotu. Linie lotnicze twierdzą jednak, że jeśli sektor będzie musiał dostosować się do bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących wynagrodzeń i zasad finansowych, ceny biletów nieuchronnie wzrosną.

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Jak informowaliśmy wcześniej, państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie praw pasażerów. To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Wypracowane porozumienie utrzymuje m.in. obecny 3-godzinny próg opóźnienia dla odszkodowań.

Kluczowe żądanie Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z nowymi przepisami pasażerowie linii lotniczych będą mogli korzystać z bezpłatnego bagażu podręcznego, a ponadto będą mogli ubiegać się o odszkodowania finansowego w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej trzy godziny. To było kluczowe żądanie Parlamentu Europejskiego, któremu sprzeciwiło się kilka państw UE.

Kwota rekompensaty będzie zależeć od długości trasy: 250 euro przy lotach do 1500 km, 400 euro na dystansie od 1500 do 3500 km oraz 600 euro przy najdłuższych połączeniach.

Właśnie o to toczyła się najbardziej zaciekła batalia, gdyż kraje członkowskie UE, wspierane przez linie lotnicze, chciały wydłużenia tego progu do czterech godzin na trasach europejskich i aż do sześciu przy lotach długodystansowych. Parlament Europejski odpuścił natomiast żądanie waloryzacji stawek o inflację, co oznacza, że w mocy zostają obecne stawki.

Koniec opłat za bagaż podręczny

Po zmianach linie lotnicze będą zobowiązane w ciągu 90 godzin poinformować drogą mailową pasażera o możliwości uzyskania odszkodowania. W ten sposób linie będą miały bezpośredni kontakt z pasażerem, a nie z agencjami odszkodowawczymi, które masowo zasypują je roszczeniami.

Zmiana przepisów oznacza również koniec opłat za bagaż podręczny, co dotąd było dość powszechną praktyką, stosowaną przez tanie linie lotnicze tj. Ryanair czy EasyJet. Na stronach internetowych przy zakupie biletu lotniczego cena walizki podręcznej będzie teraz musiała widnieć już w cenie biletu. Jeżeli z niej zrezygnujemy, to koszt biletu automatycznie spadnie. Za darmo będziemy mogli wnieść do samolotu bagaż, który zmieści się pod siedzeniem albo o wymiarach 40X30X15.

"Siła wyższa"

Wykluczono także usterki techniczne jako "siłę wyższą" zwalniającą z wypłat odszkodowania, o co również walczyły linie lotnicze. Nowe przepisy zakładają także zakaz anulowania lotu powrotnego, jeśli pasażer nie poleci w pierwszą stronę. Pasażer zachowa prawo do powrotu bez dodatkowych opłat, nawet jeśli spóźni się na pierwszy lot.