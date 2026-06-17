​Na dwa skorodowane niewybuchy natrafił w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim przypadkowy spacerowicz. Policja przekazała, że znaleziskami zajęli się już saperzy z Krakowa, którzy je zneutralizowali.

Saperzy zneutralizowali znalezisko - zdjęcie poglądowe / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Spacerowicz znalazł dwa skorodowane niewybuchy w lesie w rejonie Stanisław Górny w powiecie wadowickim na Małopolsce.

Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej, o długości około 40 cm i średnicy 10 cm.

Mężczyzna natychmiast powiadomił policję, która zabezpieczyła teren do czasu przyjazdu saperów z Krakowa.

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Niewybuchy w lesie na Małopolsce

Znalezisko, na które natrafił przypadkowy spacerowicz w lesie w rejonie Stanisław Górny w powiecie wadowickim, to prawdopodobnie pociski z czasu II wojny światowej. Miały one długość około 40 cm i średnicy około 10 cm.

Mężczyzna zawiadomił policjantów, którzy niedługo potem przyjechali na miejsce. Zabezpieczyli rejon do czasu przyjazdu patrolu saperów, którzy przejęli znalezisko, a następnie bezpiecznie zneutralizowali.

Apel policji

Wadowiccy policjanci przypomnieli, że w przypadku znalezienia tego typu przedmiotów nie wolno ich dotykać, przenosić ani podejmować prób samodzielnego zabezpieczenia. Należy niezwłocznie poinformować służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i oddalić się na bezpieczną odległość do czasu przybycia funkcjonariuszy.