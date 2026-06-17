Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Bristolu wskazują na niezwykłe zdolności społeczne mangust karłowatych, najmniejszych afrykańskich drapieżników. Okazuje się, że te niewielkie ssaki nie tylko doskonale orientują się w swoim otoczeniu, ale także potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących grup i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature Ecology & Evolution" odkrywają zaskakujące strategie przetrwania, pokazują, że mangusty wykazują się dużą elastycznością i przewidywaniem.

/ Fot. Shannon Wild / Materiały prasowe

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Mangusty karłowate (Helogale parvula) żyją w zorganizowanych grupach liczących od 5 do 30 osobników. Każda z takich społeczności broni swojego terytorium przed sąsiadami, a spotkania z rywalami często prowadzą do brutalnych walk, które mogą kończyć się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.

Zespół badawczy przez dziesięć lat prowadził obserwacje dzikich mangust karłowatych w naturalnych warunkach w Południowej Afryce. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak nadajniki GPS, naukowcy mogli śledzić nie tylko przemieszczanie się zwierząt, ale także ich codzienne interakcje i reakcje na potencjalne zagrożenia.

Analiza siły przeciwnika

Wyniki tych badań wskazują, że mangusty potrafią ocenić, gdzie i kiedy ryzyko spotkania z rywalami jest największe. Co ciekawe, nawet jeśli w danym momencie nie ma w pobliżu żadnej wrogiej grupy, zwierzęta te zmieniają swoje zachowanie w miejscach, gdzie takie spotkania są najbardziej prawdopodobne. Największe zmiany obserwowano wtedy, gdy potencjalne zagrożenie było szczególnie duże, na przykład ze strony liczniejszych grup rywali.

Mangusta karłowata pełniąca rolę "strażnika" / Fot. Shannon Wild / Materiały prasowe

Gdy mangusty wyczuwają obecność silniejszych rywali, stają się bardziej czujne i częściej wydają ostrzegawcze dźwięki, informując resztę grupy o możliwym niebezpieczeństwie. Zmianie ulega przy tym nie tylko sposób komunikacji. Zwierzęta dostosowują także wybór miejsca noclegu. W przypadku sąsiedztwa grup o podobnej sile, które stanowią największe zagrożenie, mangusty wybierają bezpieczniejsze kryjówki, minimalizując ryzyko nagłego ataku.

Autorzy pracy twierdzą, że mangusty karłowate nie tylko śledzą, gdzie mogą pojawić się wrogowie, ale także analizują siłę potencjalnych przeciwników. Dzięki temu są w stanie podejmować strategiczne decyzje, które zwiększają ich szanse na przetrwanie i sukces w przyszłych konfliktach. To wyjątkowa umiejętność w świecie zwierząt, gdzie walka o terytorium i zasoby często decyduje o być albo nie być całej grupy.

Zwierzęta te podejmują decyzje nieustannie, nie tylko w momencie bezpośredniego spotkania z rywalami - podkreślają autorzy badania. Dzięki temu nawet mniejsze grupy mangust mogą przetrwać i rozwijać się w otoczeniu silniejszych przeciwników, wykorzystując spryt, komunikację i elastyczność w działaniu.

/ Fot. Shannon Wild / Materiały prasowe

Idealny model do badań

Praca zespołu badawczego opierała się na wieloletnich obserwacjach w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i instytucjami naukowymi.

Mangusty karłowate okazały się idealnym modelem do badań nad konfliktami międzygrupowymi, nie tylko ze względu na swoją społeczną naturę, ale także łatwość obserwacji w naturalnych warunkach. Odkrycia te mają szerokie znaczenie dla zrozumienia mechanizmów przetrwania w świecie zwierząt. Pokazują, że nawet najmniejsze drapieżniki potrafią wykorzystywać zaawansowane strategie, by radzić sobie z nieustannym zagrożeniem ze strony konkurentów. Zdaniem autorów pracy, wyniki tych badań mogą również przyczynić się do lepszego zrozumienia dynamiki społecznej innych gatunków, w tym także ludzi.