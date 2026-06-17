W historycznym budynku na osiedlu Szkolnym 22 w krakowskiej Nowej Hucie otwarta zostanie niezwykła wystawa „Schrony w Nowej Hucie – dziedzictwo zimnej wojny”. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Krakowa pozwala zwiedzającym zajrzeć do oryginalnego schronu przeciwlotniczego z lat 50. XX wieku i poznać fascynującą historię sieci schronów, które powstały w czasach PRL.

/ Muzeum Krakowa / Materiały prasowe

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Wystawa „Schrony w Nowej Hucie – dziedzictwo zimnej wojny” to wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska jedne z najlepiej zachowanych schronów przeciwlotniczych z okresu zimnej wojny.

Jak podkreśla kierowniczka oddziału Muzeum Nowej Huty Karolina Żłobecka, ekspozycja opowiada o jednym z najbardziej charakterystycznych reliktów tej dzielnicy – rozbudowanej sieci schronów dla ludności.

W całej Nowej Hucie powstało ponad 250 takich obiektów, rozmieszczonych zarówno na terenie kombinatu hutniczego, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz blokach mieszkalnych.





Trzy części ekspozycji

Wystawa została zorganizowana w trzech przestrzeniach historycznego budynku. Dwie z nich znajdują się na parterze, a trzecia – w piwnicy, we wnętrzach oryginalnego schronu przeciwlotniczego zbudowanego w latach 50. XX wieku.

Pierwsza część ekspozycji przedstawia kontekst historyczny budowy schronów, skupiając się na czasach zimnej wojny i powstawaniu Nowej Huty. Zwiedzający mogą zobaczyć archiwalne fotografie, propagandowe materiały filmowe oraz oryginalne eksponaty z epoki.

Druga część poświęcona jest samej historii schronów – ich konstrukcji, specyfice oraz roli, jaką pełniły w systemie ochrony ludności.

Zwiedzanie oryginalnego schronu

Największą atrakcją wystawy jest możliwość wejścia do autentycznego schronu przeciwlotniczego. W podziemnych pomieszczeniach zachowały się oryginalne elementy wyposażenia, które pozwalają poczuć atmosferę tamtych czasów. Poruszany jest tu także temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa.

Nad całą naszą opowieścią unosi się symboliczny ‘cień zimnej wojny’. To właśnie on pozwala zrozumieć, dlaczego pod nowohuckimi osiedlami budowano schrony i jaką rolę miały pełnić w systemie ochrony ludności - podkreśla kuratorka wystawy Agata Klimek-Zdeb.

Wystawa została przygotowana również z myślą o najmłodszych zwiedzających. Dzieci mogą skorzystać z osobnej ścieżki zwiedzania, na której czekają specjalne stanowiska edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach.

Przewodnikami po tej części ekspozycji są żółw i wiewiórka, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.



Wystawa „Schrony w Nowej Hucie – dziedzictwo zimnej wojny” będzoie dostępna dla zwiedzających od piątku.