Na cztery lata i dwa miesiące więzienia Sąd Najwyższy Brazylii skazał zaocznie byłego deputowanego Eduardo Bolsonaro za to, że zabiegał w USA o nałożenie sankcji na Brazylię. Sędziowie uznali, że próbował wpływać na proces swojego ojca - byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oskarżonego o próbę zamachu stanu.
- Sąd Najwyższy Brazylii skazał zaocznie Eduardo Bolsonaro na 4 lata i 2 miesiące więzienia za zabieganie w USA o nałożenie sankcji na Brazylię.
- Sędziowie uznali, że Eduardo Bolsonaro próbował wpływać na proces swojego ojca, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oskarżonego o próbę zamachu stanu.
- Skazany otrzymał także 8-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych; Eduardo Bolsonaro przysługuje apelacja od wyroku.
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Sąd Najwyższy jednogłośnie uznał we wtorek, że Eduardo Bolsonaro podejmował działania zmierzające do zastraszenia brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez wywieranie wpływu na administrację amerykańską. Oprócz kary pozbawienia wolności sąd zakazał mu sprawowania funkcji publicznych przez osiem lat.
Skazanemu przysługuje apelacja od wyroku.
W opublikowanym na platformie X wpisie Eduardo Bolsonaro oświadczył, że postępowanie przeciwko niemu nie spełniało standardów rzetelnego procesu, a sam wyrok jest nieważny.