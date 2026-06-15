W poniedziałek w Białej Podlaskiej na jednej z ulic miasta zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji, który - jak ustalił reporter RMF FM Dominik Smaga - był znanym artystą i otwartym krytykiem prezydenta Rosji, Władimira Putina. Do tej pory nie udało się zatrzymać sprawcy. Policja prowadzi intensywne poszukiwania, a mieszkańcy miasta są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
- Ofiarą śmiertelnego postrzelenia jest 44-letni Rosjanin, Siemion Skrepetski, artysta znany z krytyki Władimira Putina.
- Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10:00 na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
- Sprawca oddał kilka strzałów z bliskiej odległości i zbiegł z miejsca zdarzenia.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 10:00. Na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara mimo natychmiastowej pomocy ze strony służb ratunkowych zmarła na miejscu.
Jak ustalił dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny.
Po południu policja potwierdziła tożsamość zamordowanego. Ofiarą okazał się 44-letni obywatel Rosji, Siemion Skrepetski, który od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Skrepetski był artystą, znanym ze swojej otwartej krytyki wobec polityki Władimira Putina.
Skrepecki tworzył karykatury i performance wyśmiewające politykę rosyjskiego przywódcy.
Policja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojone działania mające na celu zatrzymanie sprawcy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub widziały podejrzane osoby w okolicy, o pilny kontakt z najbliższą jednostką. Podkreślają, że napastnik może być nadal uzbrojony i niebezpieczny.
W sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje o zatrzymaniu obywatela Białorusi w pobliżu białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Policja jednak stanowczo dementuje te doniesienia. Do komendy przewieziono kilka osób, które mogły być świadkami lub posiadać istotne informacje, jednak na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji o zatrzymaniu sprawcy.
Biała Podlaska, położona zaledwie 40 kilometrów od granicy z Białorusią. Pomimo dramatycznych wydarzeń, w mieście nie panuje atmosfera paniki. Mieszkańcy zachowują spokój, choć wśród lokalnej społeczności pojawiają się różne plotki, m.in. o kolejnych strzelaninach. Policja jednak konsekwentnie dementuje te informacje, zapewniając, że sytuacja jest pod kontrolą.