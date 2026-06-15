​W poniedziałek w Białej Podlaskiej na jednej z ulic miasta zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji, który - jak ustalił reporter RMF FM Dominik Smaga - był znanym artystą i otwartym krytykiem prezydenta Rosji, Władimira Putina. Do tej pory nie udało się zatrzymać sprawcy. Policja prowadzi intensywne poszukiwania, a mieszkańcy miasta są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Służby w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. / Wojtek Jargiło / PAP

Ofiarą śmiertelnego postrzelenia jest 44-letni Rosjanin, Siemion Skrepetski, artysta znany z krytyki Władimira Putina.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10:00 na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Sprawca oddał kilka strzałów z bliskiej odległości i zbiegł z miejsca zdarzenia.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 10:00. Na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia . Ofiara mimo natychmiastowej pomocy ze strony służb ratunkowych zmarła na miejscu.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny.

Kim był zastrzelony Rosjanin?

Po południu policja potwierdziła tożsamość zamordowanego. Ofiarą okazał się 44-letni obywatel Rosji, Siemion Skrepetski, który od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Skrepetski był artystą, znanym ze swojej otwartej krytyki wobec polityki Władimira Putina.

Skrepecki tworzył karykatury i performance wyśmiewające politykę rosyjskiego przywódcy.

Intensywne działania policji i środki ostrożności

Policja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojone działania mające na celu zatrzymanie sprawcy. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub widziały podejrzane osoby w okolicy, o pilny kontakt z najbliższą jednostką. Podkreślają, że napastnik może być nadal uzbrojony i niebezpieczny.

W sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje o zatrzymaniu obywatela Białorusi w pobliżu białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Policja jednak stanowczo dementuje te doniesienia. Do komendy przewieziono kilka osób, które mogły być świadkami lub posiadać istotne informacje, jednak na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji o zatrzymaniu sprawcy.

Biała Podlaska, położona zaledwie 40 kilometrów od granicy z Białorusią. Pomimo dramatycznych wydarzeń, w mieście nie panuje atmosfera paniki. Mieszkańcy zachowują spokój, choć wśród lokalnej społeczności pojawiają się różne plotki, m.in. o kolejnych strzelaninach. Policja jednak konsekwentnie dementuje te informacje, zapewniając, że sytuacja jest pod kontrolą.