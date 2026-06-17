Dwaj obywatele Białorusi zatrzymani w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej zostali przesłuchani i zwolnieni do domu - poinformował rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek. Okazało się, że nie mają oni związku z tragicznym zdarzeniem z poniedziałkowego poranka. Trwa obława na sprawcę zabójstwa.

/ Wojtek Jargiło / PAP

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Policja i prokuratura przekazały w środę nowe informacje na temat poniedziałkowego zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.

Dwaj Białorusini zatrzymani w tej sprawie zostali przesłuchani i zwolnieni do domu, bo okazało się, że nie mają oni nic wspólnego ze zbrodnią. Innych zatrzymanych na razie nie ma.

Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca wciąż może być w Polsce.

Do sprawy dramatycznego zdarzenia w Białej Podlaskiej odniósł się też w środę na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Według szefa polskiego rządu, wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne.

W środę o godz. 9.00 rozpoczęła się sekcja zwłok zabitego obywatela Rosji. Jej wyniki nie są jeszcze znane.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Prowokator". Rosyjski krytyk Putina i Zełenskiego zastrzelony w Białej Podlaskiej

Tragedia w poniedziałkowy poranek

W poniedziałek w Białej Podlaskiej doszło do tragicznego zdarzenia - na jednej z ulic zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji, znany z krytyki polityki Kremla.

Jak informował reporter RMF FM, śledczy ustalili, że mężczyzna przed śmiercią otrzymywał groźby, jednak bagatelizował je.

Motywy działania zabójcy wciąż są wyjaśniane. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, który pozostaje na wolności.

Policja po raz kolejny zaapelowała do kierowców i mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z Białej Podlaskiej, szczególnie z okolic miejsca zbrodni i drogi krajowej numer 2. Wiadomo, że kilka nagrań już wpłynęło. Będą one skrupulatnnie analizowne.

Powołana została też specjalna grupa śledcza do sprawy zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji. Jak ustalił reporter RMF FM, mężczyzna mieszkał w Polsce od 2022 roku, wtedy też otrzymał od władz status uchodźcy.