Rewolucja w realizacji e-recept coraz bliżej. Decyzją Ministerstwa Zdrowia, nowe zasady umożliwiające wykupienie kolejnych opakowań leku w różnych aptekach mają wejść w życie od 1 lipca br. Choć początkowo resort planował wprowadzenie zmian jeszcze w czerwcu, na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej zostało to przesunięte, aby dać aptekom więcej czasu na przygotowanie. Zmiany mają być wdrażane stopniowo.

Wkrótce będzie możliwe zrealizowanie recepty w więcej niż jednej aptece (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia przesunęło termin wdrożenia nowych zasad realizacji e-recept.

Od 1 lipca będzie można wykupić kolejne opakowania leku w różnych aptekach - pod pewnym warunkiem.

Zmiana harmonogramu da placówkom więcej czasu na przygotowanie.

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Zmiany w zasadach realizacji e-recept

Zasady wykupowania leków obecnie narzucają ograniczenie - pacjent, który rozpoczął realizację e-recepty obejmującej większą liczbę opakowań danego preparatu, musi nabyć kolejne partie w tej samej aptece.

Sytuacja ta jest uciążliwa szczególnie w przypadku recept na dłuższy okres, np. na rok. Nowe rozwiązanie ma za zadanie ułatwić wykupowanie leku. Kolejne opakowania będzie można bez przeszkód nabyć w innej aptece - pod warunkiem że obie te placówki korzystają z nowego programu.

Nowy termin wdrożenia systemu

Nowe zasady mają wejść w życie 1 lipca br., a nie jak wcześniej planowano - 18 czerwca. Przesunięcie harmonogramu nastąpiło po konsultacjach i jest to odpowiedź na postulaty aptekarzy.

Zmiana terminu ma pozwolić na lepsze przygotowanie organizacyjne oraz technologiczne. Dzięki tej decyzji więcej aptek ma mieć możliwość wdrożenia nowych zasad już od pierwszego dnia ich funkcjonowania - przekonuje Ministerstwo Zdrowia.

Warto podkreślić, że apteki mogą na bieżąco składać deklaracje przystąpienia do usługi w Centrum e-Zdrowia.

Oszczędność czasu i elastyczność

Największe korzyści, jakie przyniosą nowe zasady to wygoda i oszczędność czasu. Pacjent nie będzie już uwiązany do jednej apteki dlatego, że tam zaczął realizować swoją receptę.

To kluczowe ułatwienie w sytuacji, gdy ktoś wyjedzie, np. do pracy, w delegację czy na urlop. Z drugiej strony, kiedy dana apteka zostanie zamknięta np. z powodu remontu lub gdy nie będzie miała możliwości zamówienia wymaganego preparatu, bez przeszkód będzie można wykupić kolejne opakowania w innej placówce.

Co więcej - podobnie jak teraz - pacjent nie będzie musiał realizować całej recepty od razu, ponosząc koszty wszystkich opakowań. Równolegle Naczelna Izba Aptekarska oraz Centrum e-Zdrowia stale prowadzą wspólne działania edukacyjne, wspierające sprawne wdrożenie tego systemu w całej Polsce.