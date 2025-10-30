Co się stanie z cenami prądu od nowego roku? Jakie są realne koszty, jakie niesie dla obywateli system ETS2? Kto oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie kandydował na prezesa PSL? M.in. o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Miłosza Motykę, ministra energii, polityka PSL. Zapraszamy!

Do końca 2025 r. obowiązuje mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych. Co się stanie z cenami prądu od nowego roku? W UE trwają rozmowy dotyczące zmian w systemie ETS2. Ministra energii zapytamy, jakie mogą być realne koszty dla obywateli?

15 listopada w Warszawie odbędzie się Kongres PSL, podczas którego wybrany zostanie nowy prezes partii oraz przewodniczący Rady Naczelnej. Kto oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie kandydował na lidera ludowców?

Miłosz Motyka, minister energii / Marcin Suchmiel / RMF24

