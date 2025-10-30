"Jeśli któryś z krajów odejdzie od moratorium, Rosja także to zrobi" - stwierdził Dmitrij Pieskow. Rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina stwierdził, że Rosja i USA nie prowadzą nowego wyścigu zbrojeń.

Prezydent Rosji Władimir Putin / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Dmitrij Pieskow, rzecznik Władimira Putina, zapewnia, że Rosja i USA nie prowadzą obecnie nowego wyścigu zbrojeń.

Pieskow podkreśla, że Moskwa odpowie symetrycznie, jeśli inne kraje wznowią testy broni nuklearnej.

Moskwa nie otrzymała dotąd żadnych oficjalnych sygnałów od USA w sprawie wznowienia amerykańskich prób jądrowych.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jeśli któryś z krajów odejdzie od moratorium (na testowanie broni nuklearnej - red.), Rosja także to zrobi - oznajmił Pieskow, odnosząc się do deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział wznowienie prób amerykańskiej broni atomowej.

Rzecznik Kremla dodał, że ewentualna odpowiedź Moskwy będzie symetryczna, ale - jak na razie - Rosja nie otrzymała od USA żadnych oficjalnych komunikatów w tej sprawie.

Zdaniem Pieskowa przeprowadzone przez Rosję testy pocisku manewrującego Buriewiestnik i torpedy Posejdon nie były próbami nuklearnymi, które mogłyby naruszać obowiązujące obecnie porozumienia o zakazie testów z bronią atomową.

Przedstawiciel Kremla przyznał również, że aktualnie nie toczą się rozmowy z USA w sprawie kolejnego porozumienia o ograniczeniu strategicznych zbrojeń ofensywnych.

Putin poinformował w środę o zakończonym sukcesem teście torpedy o napędzie nuklearnym Posejdon. Z kolei w niedzielę (26 października) Kreml powiadomił w komunikacie o pomyślnym teście pocisku manewrującego Buriewiestnik.