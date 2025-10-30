We wsi Wasiljewo w rosyjskim Tatarstanie rozegrała się tragedia. Pięcioletnia dziewczynka wyrzuciła swoją pięciomiesięczną siostrę przez okno mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze bloku. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia niemowlęcia nie udało się uratować. Jak informują media, 5-latka miała być zazdrosna.

5-latka wyrzuciła siostrę z okna (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, gdy matka dzieci wyszła z domu, by odwiedzić na chwilę koleżankę. W tym czasie ojciec przebywał w pracy, a dwie małe dziewczynki zostały same w mieszkaniu.

Jak relacjonuje serwis Mash Iptash, "niemowlę zginęło na miejscu". Z ustaleń dziennikarzy wynika, że starsza z sióstr mogła być zazdrosna o młodsze dziecko. "Była zdenerwowana, że w mieszkaniu jest jeszcze jedno dziecko" - opisuje serwis Mash Iptash, cytowany przez "The Sun".

Szef dystryktu zielenodolskiego, Michaił Afanasjew, w oficjalnym oświadczeniu przekazał kondolencje rodzinie i zaapelował do rodziców o wzmożoną czujność. "Składam kondolencje rodzinie zmarłego dziecka i apeluję do wszystkich rodziców: bądźcie ostrożni i nie zostawiajcie dzieci bez nadzoru osoby dorosłej" - napisał.

Według nieoficjalnych informacji, pięciolatka mogła nie rozumieć konsekwencji swojego czynu. Eksperci podkreślają, że dzieci w tym wieku często nie są w stanie przewidzieć skutków swoich działań, zwłaszcza gdy targają nimi silne emocje, takie jak zazdrość czy poczucie odrzucenia. Psychologowie alarmują, że pojawienie się nowego członka rodziny może być dla starszego rodzeństwa ogromnym wyzwaniem emocjonalnym, zwłaszcza jeśli brakuje odpowiedniego wsparcia i uwagi ze strony dorosłych.

Sprawą zajmuje się obecnie rosyjski Komitet Śledczy, który wszczął postępowanie wyjaśniające. Jednym z wątków śledztwa jest kwestia pozostawienia dzieci bez opieki. Matka dziewczynek może usłyszeć zarzuty związane z narażeniem dzieci na niebezpieczeństwo. Służby badają również, czy w rodzinie nie dochodziło wcześniej do zaniedbań lub innych niepokojących sytuacji.