Zdaniem analityka potrzebne są dwie rzeczy, jedna to pieniądze, a druga to intelektualny wkład polityczny. Dobra kampania prezydencka w mediach społecznościowych, jeżeli będziemy patrzyli dzisiaj, na wydatki reklamowe głównych kandydatów, będzie to w granicach 1,5 - 2 milionów złotych - twierdzi analityk.

Ważne jest, aby udostępniane przez partię treści były napisane zjadliwym przez algorytm językiem, a także miały odpowiednią oprawę techniczną.

Język w mediach społecznościowych

Polityka to nasz najlepszy sport narodowy i komentowanie jej - mówi Michał Fedorowicz. Analityk zauważa, że jeśli ktoś w jakiś sposób komentuje politykę, to nie znaczy, że on ją lubi. Jak twierdzi, ludzie zdecydowanie bardziej się angażują w mediach społecznościowych.

Gospodarz rozmowy Piotr Salak zwrócił uwagę na język, jakiego używamy w mediach społecznościowych. Jest on często wulgarny, brutalny i czasem nie do zaakceptowania.

Od 2018 roku wydaje się, że każdy kolejny rok, robiąc podsumowanie językowe mówimy "to był najgorszy rok, nie da się już gorzej mówić do siebie, jeśli chodzi o sprawy społeczne". 2025 rok jest najgorszy jeśli chodzi o poziom agresji i poziom wulgarności w stosunku do kandydatów. Dzisiaj musimy przyjąć średnio, że w granicach od 20 do 25 proc. wszystkich komentarzy dotyczących każdego kandydata, mają one charakter osobisty, obraźliwy, wulgarny - zaznacza Fedorowicz

Jak mówi, analitycy stosują 10-stopniową miarę, gdzie jesteśmy z językiem. 0 oznacza, że jest to język, w którym jesteśmy dla siebie mili, a 10 to język przyjmowany przez propagandę III Rzeszy. Dzisiaj jesteśmy w rozmowach na 7, czyli tak naprawdę rozmawiamy ze sobą w mediach społecznościowych o polityce, jak Hutu i Tutsi - twierdzi przewodniczący europejskiego kolektywu analitycznego Res Futura.