​Bayern Monachium, choć aż trzykrotnie musiał odrabiać straty w meczu z Realem Madryt w rewanżowym starciu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, to ostatecznie pokonał "Królewskich" 4:3 i zameldował się w półfinale rozgrywek. W najlepszej "czwórce" tego sezonu znalazł się także Arsenal Londyn. "Kanonierzy" wyeliminowali Sporting Lizbona.

Radość piłkarzy Bayernu Monachium / PAP/EPA/ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Emocje w Monachium od pierwszej do ostatniej minuty

W Monachium bohater pierwszego meczu Manuel Neuer już w pierwszej minucie popełnił poważny błąd. Po jego zagraniu z pola karnego piłkę przejął Arda Guler, który skierował ją do pustej bramki gospodarzy.

Kibice Bayernu dobrze nie ochłonęli na Allianz Arenie, a kolejna pomyłka bramkarza wpłynęła na zmianę wyniku. Tym razem Andrij Łunin wykazał brak zdecydowania przy rzucie rożnym, co strzałem głową wykorzystał Aleksandar Pavlović dając wyrównanie w 6. minucie meczu.

Mbappe daje przywraca nadzieję kibicom Realu

Nie był to koniec popisów Gulera, który tuż przed upływem drugiego kwadransa z rzutu wolnego mierzonym uderzeniem po raz drugi pokonał Neuera. W końcowych minutach połowy do remisu doprowadził Anglik Harry Kane, który kompletnie zmylił Łunina. W odpowiedzi kontra Realu, którą wykończył Kylian Mbappe, ponownie doprowadziła do prowadzenia "Królewskich", a zarazem wyrównania stanu rywalizacji w dwumeczu.

Ostatnie ciosy należało do Bayernu

Po zmianie stron doskonałych okazji strzeleckich nie brakowało, ale telebim boiskowy długo niezmiennie wskazywał prowadzenie gości. Trybuny mocno się ożywiły, gdy pomocnik Realu Eduardo Camavinga ukarany został drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartką (86.).