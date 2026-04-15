Amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosił w środę sankcje na kolejne podmioty związane z Iranem i terroryzmem. Na liście znalazły się osoby fizyczne i prawne oraz tankowce. Restrykcje nałożono w ramach operacji "Gospodarcza Furia".

Donald Trump, zdj. z 12 kwietnia 2026 roku

Restrykcjami objęto 3 osoby fizyczne, 17 osób prawnych i 9 statków pływających pod banderami Panamy, Mozambiku i Kamerunu - wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej OFAC.

Ministerstwo skarbu USA ze swej strony podało, że sankcje nałożono w ramach operacji „Gospodarcza Furia” - operacja militarna przeciwko Iranowi ma kryptonim „Epicka Furia” .

Jak poinformowano, restrykcje dotknęły siatki przemytu ropy, zarządzanej przez irańskiego potentata transportowego Mohamada Hosejna Szamkaniego, syna byłego sekretarza generalnego irańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Szamkaniego, który zginął w trakcie amerykańsko-izraelskiego ataku na przełomie lutego i marca.

OFAC nałożył też sankcje na podmioty związane ze praniem pieniędzy z wenezuelskiego złota, prowadzonym przez Hezbollah, z którego korzyści czerpie irańskie wojsko.

Ministerstwo skarbu (finansów - przyp. red.) intensywnie wdraża Gospodarczą Furię, obierając za cel elity reżimu, takie jak rodzina Szamkanich, które próbują bogacić się kosztem irańskiego narodu - oświadczył minister finansów Scott Bessent. Zapowiedział, że resort będzie nadal blokował irańskie siatki przemytnicze i terrorystyczne.

Instytucje finansowe powinny być świadome, że ministerstwo skarbu wykorzysta wszelkie dostępne środki i uprawnienia, w tym sankcje wtórne, przeciwko tym, którzy nadal wspierają działalność terrorystyczną Teheranu - dodał.

Jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa, Szamkani stoi na czele wartego miliardy dolarów imperium sprzedaży irańskiej i rosyjskiej ropy. Podkreślono, że Szamkani wykorzystuje tankowce do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu płynnego (LPG), aby generować miliardy dolarów dla reżimów Iranu i Rosji.