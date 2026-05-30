Polska turystka zginęła w Słowackim Raju. Jak informują tamtejsi ratownicy, kobieta miała 67 lat.

Horská záchranná služba informuje w komunikacie, że w piątek rano 67-latka odłączyła się od swojej grupy w wąwozie Piecky, bo nie odważyła się przejść kolejnego odcinka szlaku, który prowadzi po eksponowanych drabinkach i kładkach. Od tego czasu z kobietą nie było kontaktu. 

Na poszukiwania Polki wyruszyło 9 słowackich ratowników. Ciało kobiety odnaleziono w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

IMGW ostrzega przed burzami. Wydał alerty I stopnia