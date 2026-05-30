Polska turystka zginęła w Słowackim Raju. Jak informują tamtejsi ratownicy, kobieta miała 67 lat.

Wąwóz Piecky (zdj. arch.) / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Horská záchranná služba informuje w komunikacie, że w piątek rano 67-latka odłączyła się od swojej grupy w wąwozie Piecky, bo nie odważyła się przejść kolejnego odcinka szlaku, który prowadzi po eksponowanych drabinkach i kładkach. Od tego czasu z kobietą nie było kontaktu.



Na poszukiwania Polki wyruszyło 9 słowackich ratowników. Ciało kobiety odnaleziono w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu.