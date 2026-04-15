Brzmi niewiarygodnie, choć dla miłośników kotów to wizja wręcz idealna, ale wygląda na to, że na tej wyspie rzeczywiście można spędzić wakacje niemal za darmo. Zamiast czynszu i innych opłat trzeba jedynie zaopiekować się mieszkającymi na wyspie Syros, położonej na greckich Cykladach... kotami. Właśnie na takich warunkach bezpłatne zakwaterowanie oferuje tam grupa wolontariuszy zajmująca się dobrostanem zwierząt.

Grecka wyspa Syros - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O sprawie informuje portal moneycontrol.com.

Oferta marzenia dla miłośników kotów

Okazuje się, że spełnienie marzeń dla miłośników greckich wysp, czyli zamieszkanie na stałe właśnie w takich okolicznościach przyrody, jest wręcz na wyciągniecie ręki.

Jak donosi portal, grupa wolontariuszy zajmująca się dobrostanem zwierząt na greckiej wyspie Syros oferuje darmowe zakwaterowania w zamian za opiekę na kotami. Lokalizacja? To zdecydowanie atut tego miejsca. Wyspa położona jest na greckich Cykladach - to około 78 mil morskich od Aten.

Moneycontrol.com podkreśla także to, że życie na tej wyspie pozwala oddychać. Poza neoklasycystycznymi rezydencjami i wiosek rybackich oferuje też towarzystwo bezpańskich kotów.

Opieką nad nimi zajmuje się powstała jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Syros Cats - organizacja, która odegrała kluczową rolę w przekształcaniu sposobu opieki wyspy nad swoją populacją kotów. Organizacja koncentruje się na programach mających na celu humanitarną kontrolę populacji bezpańskich kotów, ograniczenie chorób i zapobieganie cierpieniu zanim się pojawi.

Czego konkretnie oczekują wolontariusze?

Wolontariusze w zamian za opiekę na tymi zwierzętami oferuje m.in. prywatną sypialnie w mieszkaniu, codziennie śniadanie i, co szczególnie kuszące, brak czynszu.

Przez opiekę Syros Cats rozumie m.in. karmienie kotów, czyszczenie miejsc na żwirki, socjalizację kociąt, podawanie im podstawowych leków, a także pomoc przy wizytach u weterynarza i programach sterylizacji. Niekiedy trzeba też wykonać niewielkie pracę ogrodnicze, czy wspomóc wolontariuszy przy obsłudze wycieczek.