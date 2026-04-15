Brzmi niewiarygodnie, choć dla miłośników kotów to wizja wręcz idealna, ale wygląda na to, że na tej wyspie rzeczywiście można spędzić wakacje niemal za darmo. Zamiast czynszu i innych opłat trzeba jedynie zaopiekować się mieszkającymi na wyspie Syros, położonej na greckich Cykladach... kotami. Właśnie na takich warunkach bezpłatne zakwaterowanie oferuje tam grupa wolontariuszy zajmująca się dobrostanem zwierząt.
O sprawie informuje portal moneycontrol.com.
Okazuje się, że spełnienie marzeń dla miłośników greckich wysp, czyli zamieszkanie na stałe właśnie w takich okolicznościach przyrody, jest wręcz na wyciągniecie ręki.
Jak donosi portal, grupa wolontariuszy zajmująca się dobrostanem zwierząt na greckiej wyspie Syros oferuje darmowe zakwaterowania w zamian za opiekę na kotami. Lokalizacja? To zdecydowanie atut tego miejsca. Wyspa położona jest na greckich Cykladach - to około 78 mil morskich od Aten.
Moneycontrol.com podkreśla także to, że życie na tej wyspie pozwala oddychać. Poza neoklasycystycznymi rezydencjami i wiosek rybackich oferuje też towarzystwo bezpańskich kotów.
Opieką nad nimi zajmuje się powstała jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Syros Cats - organizacja, która odegrała kluczową rolę w przekształcaniu sposobu opieki wyspy nad swoją populacją kotów. Organizacja koncentruje się na programach mających na celu humanitarną kontrolę populacji bezpańskich kotów, ograniczenie chorób i zapobieganie cierpieniu zanim się pojawi.
Wolontariusze w zamian za opiekę na tymi zwierzętami oferuje m.in. prywatną sypialnie w mieszkaniu, codziennie śniadanie i, co szczególnie kuszące, brak czynszu.
Przez opiekę Syros Cats rozumie m.in. karmienie kotów, czyszczenie miejsc na żwirki, socjalizację kociąt, podawanie im podstawowych leków, a także pomoc przy wizytach u weterynarza i programach sterylizacji. Niekiedy trzeba też wykonać niewielkie pracę ogrodnicze, czy wspomóc wolontariuszy przy obsłudze wycieczek.