Udany debiut pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Roiga zaliczyła na kortach ziemnych w Stuttgarcie Iga Świątek. Polka pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:2, 6:3 w 2. rundzie turnieju WTA 500.

Świątek - triumfatorka imprezy w stolicy Badenii-Wirtembergii w 2022 i 2023 roku spotkanie rozpoczęła idealnie, od trzech wygranych gemów. Później na kilka minut straciła koncentrację, co mogło być spowodowane poślizgnięciem się i niegroźnym upadkiem w trakcie jednej z wymian. Siegemund doszła na 2:3, ale kolejne trzy gemy i w konsekwencji set padł łupem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Pewne wygrana Igi Świątek. "Cieszę się, że znów tu jestem"

Druga partia była wyrównana do stanu 2:2, następnie Polka odskoczyła na 4:2. Choć rywalka wygrała kolejnego gema odrabiając przełamanie, to doprowadzić do remisu nie zdołała. Iga Świątek znów przełamała Niemkę, a przy swoim serwisie zamknęła mecz. Spotkanie trwało 91 minut.

To było trzecie spotkanie tych zawodniczek i trzecia wygrana Świątek. Polka była w nim daleka od bezbłędności. Popełniła 27 niewymuszonych błędów i siedem podwójnych. Okresy lepszej gry wystarczyły jednak na 51. w światowym rankingu Siegemund.

Cieszę się, że znów tu jestem. Bardzo lubię grać na kortach ziemnych i ta część sezonu wywołuje u mnie dodatkową motywację. Laura starała się zmieniać tempo, musiałam być czujna i skupiona na swoim zdaniu - powiedziała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Świątek czeka na rywalkę

Rywalką Polki będzie Rosjanka Mirra Andriejewa (nr 6.) lub Amerykanka Alycia Parks. Roig do sztabu Świątek oficjalnie dołączył 2 kwietnia. Niespełna dwa tygodnie wcześniej Polka poinformowała o zakończeniu współpracy z Wimem Fissette. Ostatnim meczem pod wodzą Belga była porażka z Magdą Linette w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 3) - Laura Siegemund (Niemcy) 6:2, 6:3