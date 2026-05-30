Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że w elektrownię jądrową w Zaporożu – największy tego typu obiekt w Europie – uderzył dron. Według wstępnych ustaleń, bezzałogowiec trafił w budynek turbiny, powodując powstanie dziury w ścianie.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa / VIctor/Xinhua News/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Atakowanie obiektów jądrowych to igranie z ogniem - podkreślił szef MAEA, Rafael Grossi. Przypomniał, że każda eskalacja w rejonie elektrowni atomowych może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla regionu, ale i dla całej Europy.

Zespół MAEA wystąpił z oficjalną prośbą o możliwość osobistego zbadania uszkodzonego budynku turbiny.

Na razie nie ma informacji o wycieku substancji radioaktywnych ani o zagrożeniu dla pracowników czy okolicznych mieszkańców - podaje Reuters.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała na początku tego miesiąca o znacznym wzroście aktywności dronów w pobliżu kilku ukraińskich elektrowni jądrowych.

Elektrownia jądrowa w Zaporożu to największa elektrownia jądrowa w Europie i jedna z dziesięciu największych na świecie. Od 2022 roku, wraz z dużymi obszarami obwodu zaporoskiego, znajduje się pod rosyjską okupacją wojskową. Stolica regionu i większość jego ludności pozostają pod administracją ukraińską.