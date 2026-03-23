Szykują się duże zmiany we francuskim futbolu. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii Zinedine Zidane, po zakończeniu tegorocznych mistrzostw świata, obejmie posadę selekcjonera reprezentacji Francji - informuje portal ESPN.

Zinedine Zidane zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Francji / KIKO HUESCA / PAP/EPA

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji sportowych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według doniesień medialnych, 53-letni Zidane miał już się porozumieć z Francuską Federacją Piłkarską w sprawie zastąpienia Didiera Deschamps'a, który pełni tę funkcję od 2012 roku.

Obecny selekcjoner już kilka miesięcy temu zapowiedział, że po mistrzostwach w Ameryce Północnej odejdzie ze stanowiska.

Media: Zidane nowym trenerem reprezentacji Francji

Zidane jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii - nie tylko - francuskiego futbolu. Z reprezentacją sięgnął po mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz po mistrzostwo Europy.

W piłce klubowej największe sukcesy osiągnął w Realu Madryt, z którym wygrał Ligę Mistrzów, zdobył Superpuchar i Puchar Interkontynentalny. W 1998 roku został uhonorowany Złotą Piłką. Ponadto, trzykrotnie był wybierany Piłkarzem Roku FIFA (1998, 2000 i 2003).

Zidane, po zakończeniu piłkarskiej kariery, zajął się trenowaniem. Dwukrotnie prowadził Real Madryt (2016-18, 2019-21), z którym trzy razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów.

Ostatni mecz w karierze. Skandal na oczach piłkarskiego świata

Do historii futbolu Zidane przeszedł nie tylko genialnymi występami, lecz także zachowaniem, które wywołało spore kontrowersję. 9 lipca 2006 roku Francja grała o złoto mistrzostw świata z Włochami. W dogrywce Zidane zobaczył czerwoną kartkę za uderzenie głową obrońcę rywali - Marco Materazzi'ego - w klatkę piersiową.

Włosi zdobyli wówczas tytuł mistrzów świata, pokonując Francję w serii rzutów karnych.