Jego reakcja została odebrana jako pokaz dystansu i pewności siebie, a także jako sygnał, że nie zamierza przejmować się prowokacjami.

Mecz pełen emocji: Al Nassr triumfuje nad Al-Shabab

Spotkanie pomiędzy Al Nassr a Al-Shabab miało ogromne znaczenie dla układu tabeli. Obie drużyny walczą o najwyższe cele, a każdy punkt może być na wagę mistrzostwa. Już w trzeciej minucie João Félix otworzył wynik, a zaledwie siedem minut później podwyższył prowadzenie, wprawiając kibiców Al Nassr w euforię.

Al-Shabab nie zamierzał się jednak poddawać. W 30. minucie Yannick Carrasco zdobył bramkę kontaktową, przywracając nadzieje gospodarzom. W drugiej połowie Cristiano Ronaldo zdobył swoją 971. bramkę w oficjalnych rozgrywkach, zbliżając się do nieosiągalnej dotąd granicy 1000 goli.

Ostateczny cios zadał João Félix, kompletując hat-tricka w doliczonym czasie gry po skutecznie wykonanym rzucie karnym. Al Nassr wygrał 4:2, umacniając swoją pozycję w czołówce ligi.

Ronaldo coraz bliżej nieosiągalnego rekordu

Cristiano Ronaldo nie przestaje zadziwiać piłkarskiego świata. Jego dorobek 971 oficjalnych goli czyni go jednym z najbardziej bramkostrzelnych zawodników w historii futbolu. Do magicznej granicy 1000 bramek brakuje mu już tylko 29 trafień - liczby, której nie osiągnął żaden inny piłkarz w profesjonalnych rozgrywkach.

Choć oczy wielu kibiców były zwrócone na Ronaldo, to właśnie João Félix został niekwestionowanym bohaterem spotkania. Trzy bramki zdobyte przez młodego Portugalczyka nie tylko zapewniły Al Nassr cenne zwycięstwo, ale także pokazały, że drużyna ma w swoich szeregach więcej niż jedną gwiazdę światowego formatu.

Dzięki temu zwycięstwu Al Nassr utrzymał się w ścisłej czołówce tabeli, a walka o mistrzostwo Saudi Pro League wciąż pozostaje otwarta.