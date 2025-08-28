Poznaliśmy skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów na sezon 2025/26. Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierzy się m.in. z broniącym trofeum Paris Saint-Germain oraz Chelsea Londyn. W rozgrywkach nie zabraknie polskich akcentów, choć ponownie zabraknie mistrza Polski. Sprawdź, z kim zagrają największe europejskie kluby i jak wygląda nowy format rozgrywek.

Liga Mistrzów 2025/26: Barcelona Lewandowskiego zagra z PSG i Chelsea. Polacy w czołowych klubach Europy / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Polskie akcenty w Lidze Mistrzów

W fazie ligowej Ligi Mistrzów 2025/26 nie zobaczymy mistrza Polski - Lech Poznań odpadł już w 3. rundzie eliminacji po porażce z Crveną Zvezdą Belgrad. W rozgrywkach wystąpi jednak liczna grupa polskich piłkarzy. W barwach Barcelony zagrają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, w Atalancie - Nicola Zalewski, w Club Brugge - Michał Skóraś, a w FC Kopenhaga - Dominik Sarapata. W Interze Mediolan wystąpi Piotr Zieliński, w Juventusie (choć pauzuje z powodów zdrowotnych) - Arkadiusz Milik, a w Karabachu Agdam - bramkarz Mateusz Kochalski.

Hity fazy ligowej: Barcelona kontra PSG i Chelsea

Losowanie fazy zasadniczej odbyło się podczas gali UEFA w Monako. Mistrzowie Hiszpanii, FC Barcelona, zmierzą się u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga. Na wyjeździe czekają ich spotkania z Chelsea Londyn, Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United.

Szczególnie wymagających rywali ma PSG - obrońcy trofeum zagrają nie tylko z Barceloną, ale także z Bayernem Monachium, Atalantą Bergamo, Bayerem Leverkusen, Tottenhamem Hotspur, Sportingiem Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.

Ciekawe mecze czekają także Real Madryt, który zmierzy się m.in. z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem, Benficą, Olympique Marsylia, Olympiakosem, AS Monaco i Kajratem Ałmaty. Manchester City Josepa Guardioli zagra z Borussią Dortmund, Realem, Bayerem Leverkusen, Villarrealem, Napoli, Bodoe/Glimt, Galatasaray i AS Monaco.

Terminarz i finał w Budapeszcie

Pierwsze mecze fazy ligowej zaplanowano na 16-18 września 2025 roku, a ostatnia kolejka odbędzie się 28 stycznia 2026. Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

Najważniejsze daty Ligi Mistrzów 2025/26

16-18 września: 1. kolejka fazy ligowej

30 września - 1 października: 2. kolejka

21-22 października: 3. kolejka

4-5 listopada: 4. kolejka

25-26 listopada: 5. kolejka

9-10 grudnia: 6. kolejka

20-21 stycznia: 7. kolejka

28 stycznia: 8. kolejka

30 maja: finał w Budapeszcie

Pełna lista klubów w fazie ligowej Ligi Mistrzów 2025/26

Anglia (6): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham

Hiszpania (5): Athletic Bilbao, Atletico Madryt, Barcelona, Real Madryt, Villarreal

Niemcy (4): Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt

Włochy (4): Atalanta, Inter, Juventus, Napoli

Francja (3): Olympique Marsylia, AS Monaco, Paris Saint-Germain

Holandia (2): Ajax, PSV

Portugalia (2): Sporting, Benfica

Belgia (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge

Turcja (1): Galatasaray

Czechy (1): Slavia Praga

Grecja (1): Olympiakos

Kazachstan (1): Kajrat Ałmaty

Norwegia (1): Bodoe/Glimt

Cypr (1): Pafos FC

Azerbejdżan (1): Karabach Agdam

Dania (1): FC Kopenhaga