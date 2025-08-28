Poznaliśmy skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów na sezon 2025/26. Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierzy się m.in. z broniącym trofeum Paris Saint-Germain oraz Chelsea Londyn. W rozgrywkach nie zabraknie polskich akcentów, choć ponownie zabraknie mistrza Polski. Sprawdź, z kim zagrają największe europejskie kluby i jak wygląda nowy format rozgrywek.
W fazie ligowej Ligi Mistrzów 2025/26 nie zobaczymy mistrza Polski - Lech Poznań odpadł już w 3. rundzie eliminacji po porażce z Crveną Zvezdą Belgrad. W rozgrywkach wystąpi jednak liczna grupa polskich piłkarzy. W barwach Barcelony zagrają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, w Atalancie - Nicola Zalewski, w Club Brugge - Michał Skóraś, a w FC Kopenhaga - Dominik Sarapata. W Interze Mediolan wystąpi Piotr Zieliński, w Juventusie (choć pauzuje z powodów zdrowotnych) - Arkadiusz Milik, a w Karabachu Agdam - bramkarz Mateusz Kochalski.
Losowanie fazy zasadniczej odbyło się podczas gali UEFA w Monako. Mistrzowie Hiszpanii, FC Barcelona, zmierzą się u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga. Na wyjeździe czekają ich spotkania z Chelsea Londyn, Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United.
Szczególnie wymagających rywali ma PSG - obrońcy trofeum zagrają nie tylko z Barceloną, ale także z Bayernem Monachium, Atalantą Bergamo, Bayerem Leverkusen, Tottenhamem Hotspur, Sportingiem Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.
Ciekawe mecze czekają także Real Madryt, który zmierzy się m.in. z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem, Benficą, Olympique Marsylia, Olympiakosem, AS Monaco i Kajratem Ałmaty. Manchester City Josepa Guardioli zagra z Borussią Dortmund, Realem, Bayerem Leverkusen, Villarrealem, Napoli, Bodoe/Glimt, Galatasaray i AS Monaco.
Pierwsze mecze fazy ligowej zaplanowano na 16-18 września 2025 roku, a ostatnia kolejka odbędzie się 28 stycznia 2026. Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
Najważniejsze daty Ligi Mistrzów 2025/26
- 16-18 września: 1. kolejka fazy ligowej
- 30 września - 1 października: 2. kolejka
- 21-22 października: 3. kolejka
- 4-5 listopada: 4. kolejka
- 25-26 listopada: 5. kolejka
- 9-10 grudnia: 6. kolejka
- 20-21 stycznia: 7. kolejka
- 28 stycznia: 8. kolejka
- 30 maja: finał w Budapeszcie
Anglia (6): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham
Hiszpania (5): Athletic Bilbao, Atletico Madryt, Barcelona, Real Madryt, Villarreal
Niemcy (4): Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt
Włochy (4): Atalanta, Inter, Juventus, Napoli
Francja (3): Olympique Marsylia, AS Monaco, Paris Saint-Germain
Holandia (2): Ajax, PSV
Portugalia (2): Sporting, Benfica
Belgia (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge
Turcja (1): Galatasaray
Czechy (1): Slavia Praga
Grecja (1): Olympiakos
Kazachstan (1): Kajrat Ałmaty
Norwegia (1): Bodoe/Glimt
Cypr (1): Pafos FC
Azerbejdżan (1): Karabach Agdam
Dania (1): FC Kopenhaga