Podczas próby do pokazów Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, pilot nie przeżył. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do tragedii doszło w czwartek po południu. Maszyna brała udział w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show, które zaplanowano na najbliższy weekend. 

W mediach społecznościowych pojawią się nagrania z katastrofy. Widać na nich samolot F-16, którzy z dużą prędkością zmierza w kierunku ziemi. W pewnym momencie maszyna uderza w pas startowy. Dochodzi do potężnej eksplozji.  

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w mediach społecznościowych, że pilot nie przeżył. Jak dodał, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz jest w drodze na miejsce tragedii.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. 

Tekst jest w trakcie aktualizacji. 

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show zaplanowano na 30 i 31 sierpnia w Radomiu. To największa tego typu impreza w Polsce i jedna z czołowych w Europie, na której w tym roku będzie można zobaczyć ponad 150 samolotów z 20 państw. 