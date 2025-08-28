Podczas próby do pokazów Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, pilot nie przeżył. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ Grafika RMF FM

Do tragedii doszło w czwartek po południu. Maszyna brała udział w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show, które zaplanowano na najbliższy weekend.

W mediach społecznościowych pojawią się nagrania z katastrofy. Widać na nich samolot F-16, którzy z dużą prędkością zmierza w kierunku ziemi. W pewnym momencie maszyna uderza w pas startowy. Dochodzi do potężnej eksplozji.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w mediach społecznościowych, że pilot nie przeżył. Jak dodał, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz jest w drodze na miejsce tragedii.