Policjanci z Gdańska zatrzymali 30-letniego obywatela Danii, podejrzewanego o kradzież pojazdu marki BMW, który nie zatrzymał się we wtorek do policyjnej kontroli drogowej. W wyniku pościgu jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala.

Policjanci z Gdańska zatrzymali 30-letniego obywatela Danii, który nie zatrzymał się do kontroli / KMP Gdańsk /

Jak informuje reporter RMF FM, kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej zatrzymali 30-latka na parkingu osiedlowym na Zaspie.

Mężczyzna podejrzewany jest o kradzież samochodu.

Na miejscu wciąż pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, technik sporządza dokumentację fotograficzną i zabezpiecza ślady.