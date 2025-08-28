Iga Świątek I seta wygrała błyskawicznie 6:1 w pół godziny. W drugim walka z Holenderką Suzan Lamens była już bardzo zacięta. Polka niespodziewanie przegrała go 4:6. W końcu jednak opanowała nerwy i pokonała rywalkę w trzecim secie 6:4. W III rundzie Polka zagra z Anną Kalinską (29. WTA).

Mecz Suzan Lamens - Iga Świątek na US Open. / MADDIE MEYER/Getty AFP/East News / East News

W II rundzie US Open rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek zmierzyła się z Holenderką Suzan Lamens, która w światowym rankingu zajmuje 66. miejsce. Było to ich pierwsze spotkanie.

Polka rozpoczęła mecz od wygrania swojego podania, następnie przełamała Holenderkę, a po chwili prowadziła już 3:0.

Czwarty gem był bardzo zacięty, tenisistki grały na równowagi. Holenderce w końcu udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Zrobiło się 3:1. Świątek pilnowała jednak swego podania, a po chwili po raz drugi i trzeci w tym secie przełamała Lamens. Pierszy set po półgodzinnej grze zakończył się wynikiem 6:1 dla Polki.